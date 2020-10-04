MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSitare Akbaş: Aşk hayat demektir
GeriMagazin Sitare Akbaş: Aşk hayat demektir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 04.10.2020 - 08:23 | Son Güncelleme:

Sitare Akbaş: Aşk hayat demektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sitare Akbaş: Aşk hayat demektir
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Sitare Akbaş bir röportajında aşka bakış açısını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Film Festivali’nde “Ben Bir Denizim” filmindeki oyunculuğu ile “Türkan Şoray Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülünü alan Akbaş, yöneltilen soruları yanıtladı. Okçuluk ve at binmeyle profesyonel olarak ilgilendiği söyleyen oyuncu, “Okçuluk attığını vurabilmenin ne demek olduğuru anlamak için, at ise kendi adıma egomu temsil ediyor” dedi. Aşka bakış açısının sorulması üzerine Akbaş, aşkın bir hayat, umut olduğunu dile getirdi.

Sitare Akbaş: Aşk hayat demektir


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle