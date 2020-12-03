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Haber Giriş: 03.12.2020 - 08:55 | Son Güncelleme:

Sinem Sülün: Hakkımı aradım

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sinem Sülün: Hakkımı aradım
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Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, eski eşi Mustafa Yüksel’in ailesinin yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini iddia etmişti.

Sülün, eski kayınpederi ve kayınvalidesi hakkında mahkemeden yakalama kararı çıkarmıştı. Eski model geçtiğimiz haftalarda ise eski kayınvalidesi ve kayınpederini Etiler’de bir restoranda görünce polise ihbar etmişti. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Sülün, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı: “Hakkımı aradım… Eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlardı. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istedim. O hanımı bir türlü bulamıyorlar. Yakalanıp cezasını almasını bekliyorum.”

Sinem Sülün: Hakkımı aradım


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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