Sinem Güven'den sevgilisiyle ilk kare
Sinem Güven, bir süredir birlikte olduğu işadamı Berent Akdemir’le verdiği pozu sosyal medyada yayınladı. Güven, bu kareyle aşkını ilk kez gözler önüne serdi.
Sinem Güven, sevgilisi Berent Akdemir’le ilk kez fotoğraf paylaştı.
İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen, kendisine 3 yıl önce boşanma davası açan 16 yıllık eşi Berent Akdemir’e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı.
Geçtiğimiz aylarda ara kararını açıklayan mahkeme, Akdemir’in Johansen’e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.
Güven’in Instagram hesabında bu fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada ise “davalar bitti Sinem kazandı” yorumları yapıldı.
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