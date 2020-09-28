Sinem Güven'den sevgilisiyle ilk kare

Sinem Güven, sevgilisi Berent Akdemir’le ilk kez fotoğraf paylaştı.



İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen, kendisine 3 yıl önce boşanma davası açan 16 yıllık eşi Berent Akdemir’e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı.



Geçtiğimiz aylarda ara kararını açıklayan mahkeme, Akdemir’in Johansen’e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.



Güven’in Instagram hesabında bu fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada ise “davalar bitti Sinem kazandı” yorumları yapıldı.





