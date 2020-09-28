MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinem Güven'den sevgilisiyle ilk kare
GeriMagazin Sinem Güven'den sevgilisiyle ilk kare
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Sinem Güven'den sevgilisiyle ilk kare

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Güven'den sevgilisiyle ilk kare
Abone Olgoogle-news

Sinem Güven, bir süredir birlikte olduğu işadamı Berent Akdemir’le verdiği pozu sosyal medyada yayınladı. Güven, bu kareyle aşkını ilk kez gözler önüne serdi.

Sinem Güven, sevgilisi Berent Akdemir’le ilk kez fotoğraf paylaştı.

İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen, kendisine 3 yıl önce boşanma davası açan 16 yıllık eşi Berent Akdemir’e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ara kararını açıklayan mahkeme, Akdemir’in Johansen’e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Güven’in Instagram hesabında bu fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada ise “davalar bitti Sinem kazandı” yorumları yapıldı.

Sinem Güvenden sevgilisiyle ilk kare


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle