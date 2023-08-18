Belki evlât acısı biraz olsun hafifleyecekti... En büyük hayali yarım kaldı

Haberin Devamı

EN BÜYÜK HAYALİ YARIM KALDI

Henüz 56 yaşındaki şarkıcının beklenmedik ölümü bütün dünyada özellikle de onun sesini dinleyerek gençlik yıllarını geçirenlerde büyük bir şok etkisi yarattı.

Ölümünden 18 ay önce en küçük oğlunu trajik bir şekilde kaybeden ve ondan sonra bir türlü toparlanamayan O'Connor'ın belki de hayatının en büyük hayalini gerçekleştiremeden yaşama veda ettiği ortaya çıktı.



Henüz otopsi raporu açıklanmayan ve ölüm nedeni net olarak bilinmeyen Sinead O'Connor, hayatının son haftalarında kendisini çok heyecanlandıran belki de evlat acısını bile hafifletecek bir proje üzerinde çalışıyordu.

Ama onun gerçek olduğunu göremeden yalnızlığından kurtulmak için taşındığı Londra'daki evinde son nefesini verdi.

Onu bu kadar heyecanlandıran da hayatını anlatacak olan bir film projesiydi.

İddialara göre O'Connor'ın yaşadığı çalkantılı çocukluk ve gençlik yıllarını da kapsayan bu proje 2021 yılında yayınlanan Rememberings adlı otobiyografisinden yola çıkılarak çekilecekti.

Haberin Devamı

Hatta ünlü şarkıcı, kendisinin çocukluğunu, gençliğini ve yetişkinliğini canlandırması için hangi oyuncularla çalışmak istediğini bile belirlemişti.

O'connor'ın aklındaki fikir çocukluk ve gençliğini Saoirse Ronan'ın, yetişkinliğini de Demi Moore'un canlandırmasıydı. Ünlü şarkıcının gençliği için düşünülen isimlerden biri de Niamh Algar adlı genç yetenekti.



İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak " Sinead anılarını bir filme dönüştürmeye çok hevesliydi. Bu konuda kafasında birçok fikir vardı" dedi.

The Sun'a konuşan kaynağın belirttiğine göre O'Connor'ın aklında kendisini oynaması için Demi Moore'un yanı sıra iki İrlandalı genç yetenek Saoirse Ronan (sağda) ile Niamh Algar'ın isimleri vardı.

Haberin Devamı

Söz konusu kaynağın anlattığına göre Sinead OConnor, Demi Moore'a büyük bir saygı duyuyordu. Ayrıca The Virtues adlı TV dizisiyle tanınan Niamh'ın da yükselen bir yıldız olduğuna inanıyordu.

Niamh'ın yanı sıra kendisi de İrlandalı olan Saoirse Ronan da onun hayatını anlatan flimde oynanasını istediği isimlerden biriyri.

The Sun'a konuşan kaynak "Sinead,bu üç oyuncunun filmde rol alması fikrini çok sevmiştive bunu öne çıkaracak bir film tasarlıyordu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Sinead O'Connor ölümünün üzerinden iki hafta geçtikten sonra 9 Ağustos'ta memleketi İrlanda'da düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. 2018 yılında Müslüman olan şarkıcı; İslami geleneklere uygun olarak toprağa verildi.

Cenaze törenine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins de katıldı. Müzik dünyasının ünlü yıldızları Bono ve Bob Geldof da meslektaşlarına veda etmek için binlerce insanın akın ettiği törende hazır bulundu.

Bütün dünya geçtiğimiz 26 Temmuz'da Sinead O'Connor'ın beklenmedik ölüm habriyle sarsıldı. Ailesi tarafından duyurulan acı haberin ardından Sinead O'Connor'ın ruh sağlığı ile ilgili olarak yaşadığı sorunların ardından yaşamını kaybettiği belirtildi.

Sineod O'Connor'ın ölümü müzik dünyası için kötü bir sürpriz oldu. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı. Son Twitter paylaşımında da bu yönde bir mesaja yer vermişti O'Connor.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, tedavi gördüğü hastaneden kaçan, polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan olun Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği o paylaşımında " O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.

O'Connor o paylaşımında gencecik yaşında kaybettiği oğluyla iki ayrı parçada bir ruh gibi olduklarını belirtti. Sonra da "O beni koşulsuz seven tek canlıydı" diye ekledi.

Şarkıcı, oğlu artık yanında olmadığı için ölüm ile yeniden doğuş arasında kaybolmuş hissettiğini de satırlarına eklemişti.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU: Sinead O'Connor'ın ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi.





GEÇEN YIL EN BÜYÜK ACIYI YAŞAMIŞTI

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, geçen yılın ocak ayında hayatının en büyük acılarından biriyle yüzleşti. Henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybetti.



Şarkıcı, acı olayın duyulmasından sadece iki gün önce oğlu Shane'in kayıp olduğunu duyurmuştu. Polisin hayatından endişe ettiği Shane'in cansız bedeni iki gün sonra bulundu.



Sinead O'Connor acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Şarkıcı oğlunun, dünya mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" belirtti. Ardından da "kimsenin onu örnek almaması gerektiğini" yazdı.



Sinead O'Connor, Twitter sayfasında şunları yazdı: "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." Polis, Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Haberin Devamı

'SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR' DİYE YAZMIŞTI

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.



O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."



O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.

O'Connor'ın ölümünün ardından Londra'da yaşadığı apartmandaki komşuları da onunla ilgili dokunaklı açıklamalar yapmıştı. Bazıları onun ünlü bir şarkıcı olduğunu bile bilmediklerini söyleyip "Samimi ve yalnız bir kadındı" diye konuştu.Sinead O'Connor, ileri sürülenlere göre oğlunu kaybettikten sonra kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşınmıştı. Ünlü şarkıcı, 3 bin sterline satın aldığı ve bir süredir yaşadığı bu apartman dairesinde de son nefesini verdi.O'Connor'ın komşuları onun hayatının son dönemine dair bazı açıklamalarda bulundu. Komşularına göre Shane'in acısına dayanamayan Sinead O'Connor, daha a yalnız hissetmek için buraya taşınmıştı. Fakat yine de bu yer değişikliği onun yüreğindeki derin acıyı dindirmedi.Güney Londra'daki lüks konutun sakinleri, yani Sinead O'Connor'ın komşuları onun sık sık geniş balkonunda vakit geçirdiğini anlattı. Onların söylediğine göre şarkıcı uzun süre o balkonda durup akıp giden hayatı izliyordu.Komşularının Sinead O'Connor ile ilgili olarak anlattığı bir başka çarpıcı ayrıntı daha var: Ünlü şarkıcı 24 saat boyunca evinin ışıklarını açık bırakıyordu. Aynı şekilde kapıyı ve pencereleri de açık tutuyordu.

BAZI KOMŞULARI ONUN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Anlattıklarına göre komşularının bazıları onun kim olduğundan haberdar değildi. Kimi zaman apartman girişinde tütün ürünü içen ve gelip geçenle sohbet eden kısacık saçlı bu kadının,1990'ların ünlü şarkıcısı Sinead O'Connor olduğunu bazı komşuları bilmiyordu.



Sinead O'Connor, oğlunun ölümünden sonra da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ve bir dünya turnesi planladığını anlatıyordu.



Fakat komşularının anlattığına göre şarkıcının görüntüsü ve yüzünden yansıyanlar bunun tam tersini söylüyordu. Komşuların anlattığına göre O'Connor, çok üzgün görünüyordu, derin bir acı içindeydi ve büyük bir yalnızlık çekiyordu.

Sinead O'Connor'ın komşularından biri olan 57 yaşındaki Pushpakumara Moragamana, ünlü şarkıcının zaman zaman kendileriyle sohbet etiğini belirtip oğlunun ölümü nedeniyle ne kadar yıkıldığını ve nasıl da depresyona girdiğini hatta ağladığını söyledi.O'Connor'ın kim olduğunu bilmeyen bazı komşuları da onu "Samimi ve İslam dinini seçtiği için gururlu bir kadın" olarak tanımladı.Yine Sinead O'Conor'ın bir başka komşusuna göre ünlü şarkıcı evi olarak gördüğü Londra'ya taşınmıştı çünkü bunun büyük acısına katlanmanı ve yalnızlıkla mücadele etmenin bir yolu olarak görüyordu.O komşusu İslam dinini seçtikten sonra Shuhada' Sadaqat adını alan şarkıcının inancı konusunda da tutkulu olduğunu sözlerine ekledi.

O'Connor'ın komşularından Farath Moragammanage onu en son iki hafta önce gördüğünü söyledi.



Sonra da şunları anlatı: " Mutlu görünüyordu. Gülümsedi ve el salladı." O sırada Farath Moragammanage'nin yanında İrlanda'dan gelen bir arkadaşı vardı.Zaten Sineoad O'Connor'ın ünlü bir şarkıcı olduğunu da ona yanındaki arkadaşı öyledi.



Şarkıcının 71 yaşındaki başka bir komşusu Clyre Day de Sinead O'Connor'ı sık sık balkonda gördüğünü belirtip pencerelerinin ve ışıklarının sürekli açık olduğunu söyledi.