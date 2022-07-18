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Sinan Çetin’in panik anları

#Sinan Çetin#Burcu Binici#Sinan Akçıl
Sinan Çetin’in panik anları

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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MUHABİRLERİ KONTROL ETTİ

Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı genç bir kadınla objektife takıldı. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden ünlü yönetmen büyük panik yaşadı. Genç kadından uzaklaşıp yakındaki bir otele giren Çetin, 10 dakika sonra otelden ayrılıp arkadaşıyla tekrar buluştu...

Sinan Çetin’in panik anları

Sinan Çetin, daha sonra genç kadınla Maçka Parkı’nda buluştu. Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasına dönüp muhabirlerin olup olmadığını kontrol etti. Rebekka Haas’la evli olan Sinan Çetin’in yanındaki genç kadının kimliği merak konusu oldu. (Behlül AYDIN)

Sinan Çetin’in panik anları

İLK POZ

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“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle setlere dönen Burcu Binici, rap’çi Tankurt Manas ile yeni bir aşka yelken açtı.  Ünlü çift önceki gün ilk kez Arnavutköy’deki bir mekanda baş başa otururken görüntülendi.

Sinan Çetin’in panik anları

Birlikte kahve keyfi yapan âşıklar, objektiflere gülümseyerek poz verdi. İlişkilerinin kısa bir süre önce başladığını belirten Burcu Binici, mutlu olduklarını ifade etti. (Behlül AYDIN)

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Cihangir’deki Emily’s Garden adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Akınözü, evlilik sorusuna “Zamanı geldiğinde, eğer bizim hayallerimize hizmet edecekse neden olmasın” diye yanıt verdi.

Sinan Çetin’in panik anları

Akınözü’ne, eski rol arkadaşı Ebru Şahin’i tebrik edip etmediği de soruldu. Oyuncu, yanıt vermeyerek, muhabirlere “kolay gelsin” dedikten sonra uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

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 BODRUM PAHALI BİR YER

Cenk Eren, Cihangir’de görüntülendi. Yaz programlarının devam ettiğini söyleyen Eren, “Eylül sonuna kadar çalışacağım” dedi.

Sinan Çetin’in panik anları

Bodrum’daki fiyatlarla ilgili de konuşan şarkıcı, “Bodrum pahalı bir yer. İnsanlar adisyon paylaşıyor ama mekânın giderlerine de bakmak lazım” dedi. (Sayit DURMAZ)

Z KUŞAĞI KORKUM YOK

Fettah Can, önceki gün Vadi Jolly Joker’de konser verdi.

Sinan Çetin’in panik anları

Konser sonrası soruları yanıtlayan şarkıcı, “Tarzı ve birikimi belli bestecilerin yeni nesil şarkı yapmaya çalışmasına gerek yok. ‘Z kuşağını yakalayan şarkı yapmalıyım’ paniğim yok. Eric Clapton gibi efsaneleşmiş isimlerin hiç böyle dertleri yok.”

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BANA YANLIŞ OLMAZ

Caroline Yılmaz ve Sinan Akçıl, ortak projeleri için stüdyoya girdi. İkili, söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan “Kesin” adlı şarkıyı birlikte seslendirdi.

Sinan Çetin’in panik anları

Sinan Akçıl “Rahatsızlandım. Hastaneye gidip serum taktırıp stüdyoya geldim ama Caroline için değer. Caroline’i kırmak mümkün değil, zaten kıramam, adamı zorla stüdyoya getirir” dedi. Yılmaz, Akçıl’a “Benim adım Caroline Yılmaz, bana yanlış olmaz” diye esprili bir yanıt verdi.

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#Sinan Çetin#Burcu Binici#Sinan Akçıl

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