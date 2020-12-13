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Haber Giriş: 13.12.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl: Bir kadının kontrolüm altında olmasını severim

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Sinan Akçıl: Bir kadının kontrolüm altında olmasını severim
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Şarkıcı Sinan Akçıl, konuk olduğu programda; bir darılıp bir barıştığı oyuncu Burcu Kıratlı’dan kavgalı olduğu meslektaşı Ferhat Göçer’e kadar çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cihan Ersözlü'nün sunduğu, YouTube'da yayınlanan 'Sanane Cihanna' programının son konuğu Sinan Akçıl oldu.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile biten ilişkisinden, sanat camiasına kadar çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sinan Akçıl: Bir kadının kontrolüm altında olmasını severim

'Şu anda konuşuyoruz ama bir ilişki yaşamıyoruz'

Akçıl, “Benim konumum aslında Jay Z. Bir tek onun gibi Beyonce’mi bulamadım. Aslında buldum da, olmadı. Burcu ile evliliğimiz proje değildi. Ne var ki sürdüremedik. Karakterler çarpışmaya başladı. Şu anda konuşuyoruz ama bir ilişki yaşamıyoruz” dedi.

'Burcu’yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum'

Ünlü şarkıcı, "Burcu’dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat ‘stalk’lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu’yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullandı.

 

 

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