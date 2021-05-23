Simge Sağın Amerika dönüşü hastalandı

Şarkıcıya ilk müdahale de uçakta yapıldı. Sağın, ülkeye ayak basar basmaz hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu şarkıcının, gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı. 4 gündür Medistate Kavacık Hastanesi’nde tedavi altında olan Simge Sağın’ın bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.

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