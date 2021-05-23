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Simge Sağın Amerika dönüşü hastalandı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, hastanelik oldu. Tatil için bulunduğu ABD’nin New York şehrinden Türkiye’ye dönen Sağın, uçakta mide bulantısı şikâyetinde bulundu.
Şarkıcıya ilk müdahale de uçakta yapıldı. Sağın, ülkeye ayak basar basmaz hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu şarkıcının, gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı. 4 gündür Medistate Kavacık Hastanesi’nde tedavi altında olan Simge Sağın’ın bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.