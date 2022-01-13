Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Bakan Kurum açıkladı İşte 2021in enleri...Bakan Kurum açıkladı! İşte 2021'in 'en'leri...#Murat Kurum
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Çinden dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılarÇin'den dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılar! #Çin
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendiSıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi#Sıla
Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldiOna sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi#Jason Momoa
Tepki çeken adım: Resmen iç savaş provasıTepki çeken adım: Resmen iç savaş provası!#ABD
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi

#Sıla#İlker Kaleli#Hazer Amani
Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi

Şarkıcı Sıla geçtiğimiz yaz İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi.

Haberin Devamı

Özel hayatındaki hızlı değişikliklerle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yaz aylarında oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini dolu dizgin sürdürüyor.

Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, oyuncunun Rumelihisarı’ndaki evinden çıkarken objektiflere takıldı.

Çift, “Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı, doğruluk payı var mı?” sorusuna, “Teşekkür ederiz” yanıtını vererek, araçlarına bindi.

Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi

SEVGİLİYE TEŞEKKÜR

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı “Poyraz Karayel”, “Dip”, “Silsile” gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi.

Haberin Devamı

Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı. Projeyi tamamlayan çiftten İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Sıla ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını paylaşan İlker Kaleli, altına bir de not düştü:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.
Hayaller hep çoktu, Rüya tek başına.

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…
Alkışların en büyüğü sana sevgilim.

Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…
Sonsuz teşekkürler.
Gönlünüze sağlık."

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla#İlker Kaleli#Hazer Amani

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler