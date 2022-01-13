Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi

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Özel hayatındaki hızlı değişikliklerle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yaz aylarında oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini dolu dizgin sürdürüyor.

Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, oyuncunun Rumelihisarı’ndaki evinden çıkarken objektiflere takıldı.

Çift, “Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı, doğruluk payı var mı?” sorusuna, “Teşekkür ederiz” yanıtını vererek, araçlarına bindi.

SEVGİLİYE TEŞEKKÜR

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı “Poyraz Karayel”, “Dip”, “Silsile” gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi.

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Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı. Projeyi tamamlayan çiftten İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Sıla ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını paylaşan İlker Kaleli, altına bir de not düştü:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.

Hayaller hep çoktu, Rüya tek başına.

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…

Alkışların en büyüğü sana sevgilim.

Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…

Sonsuz teşekkürler.

Gönlünüze sağlık."