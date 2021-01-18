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Magazin
MUĞLA (İHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Sıla-Hazer Amani çifti Bodrum’da boşandı

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Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani Bodrum’da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

Dava 15 dakika sürdü
Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15’te sona erdi.

Teşekkür etti
Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İHA muhabirinin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise 'söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrıldı.
Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani’nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.

ÜNLÜ ÇİFT BÖYLE EVLENMİŞTİ

Sıla ve Hazer Amani’nin Nişantaşı’ndaki düğününden ilk görüntüler...
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