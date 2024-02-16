Her ÅŸeyime karÄ±ÅŸÄ±yorlar diye TÃ¼rk hayranlarÄ±na yasak getirmiÅŸti... KaÃ§ak yÄ±ldÄ±z, kÄ±rmÄ±zÄ±lar iÃ§inde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Bu durum TÃ¼rk sinemasÄ± adÄ±na da bÃ¼yÃ¼k bir gurur olarak nitelendirildi. Her ne kadar uluslararasÄ± sinema literatÃ¼rÃ¼nde TÃ¼rk- Alman yÃ¶netmen diye geÃ§se de AkÄ±n'Ä±n filmi, 1963 yÄ±lÄ±nda aynÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ kucaklayan Metin Erksan'Ä±n Susuz Yaz'Ä±ndan sonra AltÄ±n AyÄ±'lÄ± ikinci TÃ¼rk filmi olarak tarihe geÃ§ti.

Bu iÅŸin bir yanÄ±... Duvara KarÅŸÄ±'nÄ±n oyuncu kadrosunda Meltem Cumbul, GÃ¼ven KÄ±raÃ§ gibi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de sÃ¼rdÃ¼ren yÄ±ldÄ±zlar da vardÄ±. Ama filmin asÄ±l Ã¶ne Ã§Ä±kan isimleri Sibel Kekilli ile Birol Ãœnel oldu. Ä°kisi de filmdeki performanslarÄ±yla gÃ¶z dolduruyordu.

Filmin Ã¶dÃ¼l kazanmasÄ± ve Sibel Kekilli'nin de oyunculuÄŸuyla Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan herkes onun kim olduÄŸunu araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Birol Ãœnel zaten Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk kÃ¶kenli bir oyuncu olarak tanÄ±nÄ±yordu. Ama Kekilli'nin adÄ±nÄ± duyan olmamÄ±ÅŸtÄ± o zamana kadar.

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Ä°ÅŸte Duvara KarÅŸÄ± filmiyle adÄ±nÄ± duyuran Sibel Kekilli'nin yÄ±ldÄ±zÄ± bir anda parladÄ±. Ondan sonra da bazen Almanya'da, bazen TÃ¼rkiye'de birÃ§ok filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Hatta yolu Hollywood'a, dÃ¶neminin izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran bir diziye kadar uzandÄ±.

BU KIRMIZI HALIYA Ä°LK KEZ 2004 YILINDA ADIM ATMIÅžTI

Sibel Kekilli, bundan 20 yÄ±l Ã¶nce ilk bÃ¼yÃ¼k heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Berlinale kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda bir kez daha boy gÃ¶sterdi. Ãœstelik yanÄ±nda da ÅŸÃ¶hretini borÃ§lu olduÄŸu filmin yÃ¶netmeni Fatih AkÄ±n vardÄ±.Â

Kekilli ile AkÄ±n, 20 yÄ±l Ã¶nce ilk kez birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da bu kez daha tecrÃ¼beli ve daha tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimler olarak duruyordu.

Ä°kiliyi bir araya getiren ise bu yÄ±l 74'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen Berlin Film Festivali oldu. DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen sinema buluÅŸmalarÄ±ndan biri olan festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n gece yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ filmi ise Peaky Blenders adlÄ± diziyle tanÄ±nan Tim Mielants'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Small Things Like This oldu.

Filmin baÅŸrol oyuncularÄ± Cillian Murphy, Emily Watson ile ortak yapÄ±mcÄ±lardan Matt Damon da gecenin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

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Sibel Kekilli ve kendisini Ã¼ne kavuÅŸturan Duvara KarÅŸÄ± filminin yÃ¶netmeni Fatih AkÄ±n, 74'Ã¼ncÃ¼ Berlin Film Festivali'nin dÃ¼n geceki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

AkÄ±n, spor ÅŸÄ±klÄ±k sergilerken Sibel Kekilli ise kÄ±rmÄ±zÄ±lar iÃ§indeydi. Ä°kili, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kameralara uzun uzun poz verdi.

HER ÅžEY 20 YIL Ã–NCE BAÅžLADIÂ

Sibel Kekilli, ilk kez 2004 yÄ±lÄ±ndaki Berlin Film Festivali'nde bu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda hemen ardÄ±ndan da filmdeki performansÄ±yla herkesi kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼lediÄŸinde herkes onun kim olduÄŸunu merak etti.Â

Sonra onun Almanya'ya gÃ¶Ã§ eden bir TÃ¼rk ailenin kÄ±zÄ± olduÄŸu, bir Alman genÃ§le evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, bir ara sÄ±rf para kazanmak iÃ§in Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re yetiÅŸkin filmlerinde oynadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Kekilli, Duvara KarÅŸÄ± ile tanÄ±ndÄ±ktan sonra kariyerinde beklenmedik bir hÄ±zla yÃ¼kseldi. HayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren bu film sayesinde Almanya'nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinden biri olan Bambi'yi kazandÄ±.

ArdÄ±ndan kendisine Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali'nde en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ getiren Eve DÃ¶nÃ¼ÅŸ, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Auschwitz toplama kampÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len bir Yahudi kadÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± Son Tren, bir TÃ¼rk kadÄ±nÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Die Fremde gibi yapÄ±mlar geldi. 2010 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Lola ise ona Almanya'da birÃ§ok Ã¶dÃ¼l kazandÄ±rdÄ±.

Sibel Kekilli, Berlinale aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n neredeyse hiÃ§birini kaÃ§Ä±rmÄ±yor. Hepsinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n konuklarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

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TAHT OYUNLARI'NDA DA KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne bir dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Taht OyunlarÄ± (Game of Thrones) geldi. Ä°ÅŸte bu sayede de adÄ±nÄ± Hollywood'da duyurdu Kekilli. Hatta performansÄ± o kadar beÄŸenildi ki rolÃ¼ uzatÄ±ldÄ±.

Kariyerinde bÃ¶yle yÃ¼kselirken elbette hayran kitlesi de arttÄ± Kekilli'nin. Sadece TÃ¼rkiye ve Almanya'dan deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan hayranlarÄ± oldu. Onlarla iletiÅŸimini de sosyal medya sayfasÄ±ndan Ã¶zellikle de Instagram Ã¼zerinden sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ yÄ±llarca.Â

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde Kekilli, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yamadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yaptÄ±. TÃ¼rkiye'den kendisini takip eden kullanÄ±cÄ±larÄ±n sÃ¼rekli hakaret yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ileri sÃ¼rerek Instagram hesabÄ±nÄ± bu kullanÄ±cÄ±lara kapattÄ±.

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Bir baÅŸka deyiÅŸle TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan kendisini takip eden hayranlarÄ±na yasak getirdi.Â

Bunu da sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden Ä°ngliizce ve TÃ¼rkÃ§e yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu Kekilli: â€œHer ÅŸeyden Ã¶nce, hepinize gÃ¼zel desteÄŸiniz iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler!" diyerek baÅŸladÄ± satÄ±rlarÄ±na.

Sonra da kendisini TÃ¼rkiye'den takip eden kullanÄ±cÄ±larÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi.Â

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HAYRANLARI ARTIK ONU SADECE FÄ°LMLERÄ°NDE GÃ–REBÄ°LÄ°YOR

Ä°ÅŸte Sibel Kekilli'nin bu yaptÄ±ÄŸÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÄ±pkÄ± onun gibi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan kiÅŸilerin sosyal medya hesaplarÄ±nda Ã§ok gÃ¶rÃ¼len bir durum bu.

Her adÄ±mlarÄ± kimi zaman hakaret boyutuna ulaÅŸan, katlanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ yorumlar iÃ§eriyor. Ama bugÃ¼ne kadar Kekilli gibi bÃ¶yle bir yasaklama getiren hiÃ§ olmamÄ±ÅŸtÄ±. Kekilli iÅŸte bu Ã¶zelliÄŸiyle de hafÄ±zlara bir daha silinmemek Ã¼zere kazÄ±ndÄ±.

TÃ¼rkiye'deki hayranlarÄ± da onu en Ã§ok 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana gediklisi olduÄŸu Berlinale'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka etkinliklerden basÄ±na yansÄ±yan fotoÄŸraflarÄ±ndaÂ ya da oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerde gÃ¶rebiliyor.Â

Yeri gelmiÅŸken Sibel Kekilli'nin Duvara KarÅŸÄ± filminde baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Birol Ãœnel'in 2020 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 59 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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