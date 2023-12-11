Ünlü şarkıcının gelinliği dar gelmişti: Sosyal medyadan ilan etti: Dürüst olacağım... Yağlarımı aldırdım!

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ESTETİK MÜDAHALE YAPTIRDIĞINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Hele bu ünlüler bir de birkaç kilo aldıklarında o zaman işte tam köşeye sıkışmış oluyorlar. Aslına bakılırsa son dönemde olduğu gibi yani gösteri dünyasının kurallarının dışına çıksa da kendini o şekilde sektöre kabul ettirenlerin sayısı giderek artıyor.

Ama yine de bu dış görünüş meselesi onlar için bir sorun olmayı sürdürüyor. Görünüşe göre buna kesin bir çözüm bulmak da o kadar kolay değil.

Aralarından bazıları fazla ses çıkarmadan geçip giden yıllara meydan okumak için bütün olanaklarından faydalanıyor.

Ünlü şarkıcı yıllarca yüzünü ilginç maskeler ardına gizledi. Sonunda hem yüzünü açtı hem de estetik itiraflarında bulundu.

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Çeşitli estetik müdahalelerle görüntüsünü yenilemeye, genç ve güzel görünmeye çabalıyor. Bu gruptakiler bu konuda her zaman gerçeği de söylemiyor üstelik.

Bazıları da bunu gizlice değil neredeyse önceden ilan ederek yapıyor. Tıpkı ünlü şarkıcının örneğinde olduğu gibi.

Yaşadığı kronik sağlık sorunu ve bunun için kullandığı ilaçlar nedeniyle kilosunu denetleyemez hale geldiğini belirten bu ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yağlarını aldırdığını duyurdu.

Kim mi bu ünlü şarkıcı? Sahnede yıllar boyunca renkli aksesuarlar ardına yüzünü gizlemesiyle tanınan Sia.

'YAĞLARIMI ALDIRDIM'

Daha kısa bir süre önce estetik operasyonlarla gençleştirdiği yüzünü açarak kamera karşısına geçen Sia bu kez de fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu kelimenin tam anlamıyla dünya aleme ilan etti.

Tam adı Sia Kate Isobelle Furler olan ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarı 47 yaşındaki Sia, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında yağlarından nasıl kurtulduğunu anlattı.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı tiroid sorunu nedeniyle aldığı ilaçlar yüzünden kilosunun arttığını belirtti. Sia "Bu yüzden bugün yağlarımı aldırdım" diye yazdı.

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Ünlü şarkıcı geçirdiği estetik müdahaleler konusunda gerçekçi ve dürüst olmaya karar verdiğini belirterek "Çünkü bize olduğumuz halimizle yeterli olmadığımızı hissettiren bu sisteme katkıda bulunmak istemiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Görünüşünde beğenmediği noktaları değiştirmesini sağlayacak kaynaklara sahip olduğu için şanslı hissettiğini belirten Sia "Derli toplu görüntümün özel beslenme programları ve egzersiz yapmaktan kaynaklanmadığını bilmenizi istedim" diye yazdı.

BU KONUDA GERÇEĞİ SÖYLEMEK İSTİYOR

Birçok insan gibi kamuoyunun gözleri önünde olmanın kimi zaman kendine güvenini sarstığını saklamayan Sia bu durumun kendisinde yoğun anksiyete yarattığını belirtti.

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Bu yüzden de özgüvenini yükseltmek için bu tür prosedürlere yöneldiğini sözlerine ekledi. Ardından da takipçilerine "Benim için dua edin" diye seslendi.

Aslına bakılırsa bu Sia'nın estetik konusundaki ilk açık sözlü davranışı değil. Şarkıcı daha önce de defalarca estetik operasyonlar geçirdiğini söylemişti.

En son geçtiğimiz ekim ayında bir ödül törenine katılmadan önce yüzünü gerdirdiğini yine bu şekilde ilan etmişti.

ESTETİK CERRAHIN ADINI BİLE VERMİŞTİ

"Ben genelde yüzünü saklayan bir pop yıldızıyım. Ama bu konularda yalan söylemek istemiyorum" diyen Sia, yüzünü gerdirdiği estetik cerrahın adını bile vermişti. Hatta onun inanılmaz bir doktor olduğunu belirtip çok iyi işler yaptığını açıklamıştı.

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Sia 2015 yılında yaptığı bir açıklamada sahnede bile yüzünü gizlemesinin nedenini "Ben ünlü ve tanınır olmak istemiyorum. İnternette görüntüm nedeniyle eleştirilmek istemiyorum" diye anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı Sia geçtiğimiz mayıs ayında İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törende Dan Bernard ile hayatını birleştirmişti.

GELİNLİĞİ DAR GELMİŞTİ

Ünlü şarkıcı ile Bernard'ın düğününe sadece altı kişi katılmıştı.

Düğünde bütün bedenini saran bir gelinlik giyen Sia, hem bu yüzden hem de topuklu ayakkabıları nedeniyle taş merdivenlerden rahatça inememişti.

Gelin Sia'ya bunun için iki kişi yardımcı olmuştu. O iniş sırasında bir ara etekleri açılan ünlü şarkıcının karın ve kalça bölgesindeki fazla kilolarını derli toplu göstermesi için korse giydiği dikkatlerden kaçmamıştı.