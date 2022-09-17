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'Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum' demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

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#Shakira#Gerard Pique#Clara Chia
Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 14:55

Onlar tam 12 yıl süren büyük bir aşkın kahramanıydı... Üstelik mutluluklarını iki güzel çocukla da taçlandırmışlardı. Fakat hiç beklenmedik bir gelişme oldu ve aralarına bir başka kadın girdi. Sonunda da yollarını ayırdılar. İlişki bitti ama olayın yankıları dinmedi. Şimdi de bugüne kadar örneğine pek rastlanmayan bir iddiayla gündeme geldiler.

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VELAYET SAVAŞINDA İLK ADIM
Eski eşlerden biri, diğerinin kariyerindeki çalışmaları nedeniyle kazandığı ödülleri ofisinde "rehin" tutuyor! Amacı ise çocukların velayeti konusunda "elini güçlendirmek."

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

BÜYÜK AŞK HÜSRANLA BİTTİ
Söz konusu olan bu ünlü çift, sahnelerin yıldızı Shakira ile futbolcu Gerard Pique. 12 yıllık ilişkileri boyunca iki erkek çocuk sahibi olan çift, bir süre önce yollarını ayırdı. Bunun nedeninin de Pique'nin, Shakira'yı aldatması olduğu söylendi. Eski aşıklar şimdi çok ilginç bir iddiayla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

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ÖDÜLLERİNİ 'REHİN TUTUYOR' İDDİASI
Yollarını ayıran eski eşler genellikle çocuklarının velayeti konusundaki tartışmalarla konuşulur. Bu durum Shakira ile Gerard Pique için de değişmedi. Ama bu kez Pique örneğine çok rastlanmayan bir adım attı. İleri sürülenlere göre Pique, Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde "rehin" tutuyor. Ünlü şarkıcı bu ödüllerin kendisine geri vermesini istediği halde bunu duymazdan geliyor.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

ÖDÜLLER PIQUE'NİN OFİSİNDE
Bu iddiayı ilk olarak atan da İspanyol gazetesi La Razon. Gazetenin ileri sürdüğüne göre Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor. La Razon'un haberine göre Pique, bu heykelleri Shakira'ya geri vermiyor, çünkü uygulamak istediği bir planı var. Pique, eski sevgilisi Shakira'nın Grammy ödüllerini, kısa süre sonra başlayacak olan velayet savaşında bir silah olarak kullanmayı planlıyor.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

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VELAYET SAVAŞI BAŞLAYACAK
Shakira'ya yakın bir kaynak bir süre önce US Weekly'ye yaptığı açıklamada "Shakira, çocukları için en iyisini istiyor. Onları olumsuzluklardan uzak tutmak için uğraşıyor" dedi. Fakat bu kaynağa göre, eski aşıklar Shakira ile Gerard Pique arasında yaşanacak olan velayet mücadelesi bir tür savaşa dönüşecek. Shakira ile Gerard Pique'nin 9 yaşında Milan ve 7 yaşında Sasha adında iki tane oğlu bulunuyor.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

ORTAK BİR AÇIKLAMA YAPTILAR
Shakira ile Gerard Pique 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti.

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TUTTUĞU DEDEKTİF DE İHANET ETTİ: Bu arada Shakira'nın, aldatıldığını öğrenmesi de ilginç bir şekilde gerçekleşti. İlişkilerinin iyi gitmediğini fark eden Shakira, Pique'ye bir terapiste gitmeyi önerdi. Fakat Pique buna yanaşmayınca bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Sezgileriyle de bunun normal bir ilişkide yaşanabilecek iniş ve çıkışlardan farklı bir durum olduğunu keşfetti. Shakira bunun üzerine Gerard Pique'nin özel hayatını izlemesi için özel bir dedektif tuttu. İleride çocuklarının velayeti ile ilgili sorunları daha rahat çözebilmek umuduylma tuttuğu bu dedektifin de Shakira'yi ihanet edip basına bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı


PIQUE'NİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞIYOR
Aşıkların ayrılma nedeni olarak Pique'nin Shakira'yı aldatması gösterilmişti. Zaten ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra da Pique, Clara Chia adındaki genç kadınla samimi bir şekilde görüntülendi. Bu arada Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı da belirtiliyor. Yeri gelmişken Chia'nın, Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığını da hatırlatalım.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

2010 DÜNYA KUPASI SIRASINDA TANIŞTILAR
Shakira ile Gerard Peque'nin aşklarına kısaca bakmak gerekirse... Çift, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

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Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

'BÖYLE MUTLUYUZ' DEMİŞTİ
Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti.

Onu yasak bir meyve gibi dikkatle tutuyorum demişti: Sevgilisinin ödüllerini rehin aldı

'ONU YASAK BİR MEYVE GİBİ DİKKATLE TUTUYORUM'
Shakira ise evlilik yerine sevgilisini "yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini" belirtmişti bir röportajında. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti. FOTOĞRAFLAR: Avalon, Mega News Agency, Splash News

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#Shakira#Gerard Pique#Clara Chia

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