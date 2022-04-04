Sezonu kapalı gişe açacak

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Akfen Bodrum Loft, Demirbükü Koyu’nda açılmasının üzerinden iki yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen villa ve ortak alanlarında hem modern köy yaşamını yansıtan mimarisi hem de marka restoranları popüler oldu. Bu özellikleriyle sosyetenin çekim alanına giren Bodrum Loft’ta ünlü isimler, daha geçen yazdan, 6 aylık kiralama fiyatları 65 bin ile 108 bin euro arasında değişen 4 farklı tipteki villaları kapış kapış bitirdi!



ULUSLARARASI MARKALAR DA SIRAYA GİRDİ

Aldığım bilgilere göre Bodrum Loft’ta sıraya giren sadece sosyete olmamış. Tatil köyüne geçen yıl İstanbul’daki şubesinin yazlığını açan Paper Moon’un ve de Vakko L‘Atelier Patisserie’nin başarısının ardından birçok farklı restoran markası Bodrum Loft’ta yer almak için Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın kapısını çalmış.



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Bunlara Bodrum’un son yıllarda dünya çapında ses getiren tatil bölgesi olarak öne çıkmasıyla uluslararası marka restoranlar da dahilmiş. Ancak Hamdi Bey, daha önceden de gidip beğendiği Nobu’yu tercih etmiş. Bunda Süzer Grubu’nu da yakından tanıması etkili olmuş.

İklim krizi ekseninde sanat

Artkolik’in, Ankara Eko İklim zirvesine özel bir seçkiyle hazırladığı “Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı sergisi yoğun ilgi gördü. Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide üretimlerinin merkezine iklim krizini yerleştirmiş ve atık malzemeleri değerlendirerek eser üretmeyi seçen sanatçılar yer aldı.



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Zirvenin ikinci gününde yapılan panelde Artkolik Kültür ve Sanat Platformu kurucusu Nazlı Keçili moderatörlüğünde Denizhan Özer, İsmail Acar ve Burcu Perçin iklim krizinin sanata etkileri ve kültür-sanat piyasasının bu doğrultuda nasıl dönüşebileceğini ele aldı.

Güçlü işbirliğinin ilk sergisi

Arkas Sanat Merkezi ve Elgiz Müzesi, yaptıkları işbirliğiyle birbirlerinin sergilerini karşılıklı konuk ediyor.



Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi Elgiz Müzesi’nde, Elgiz Koleksiyonu’ndan derlenen “Mitler ve Hayaller” sergisi Arkas Sanat Merkezi’nde sergileniyor.

“Mitler ve Hayaller” sergisi, geçtiğimiz günlerde Arkas Sanat Merkezi’nde İzmirlilerle buluştu.

Sergi, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ev sahipliğinde, Elgiz Müzesi Kurucusu Can Elgiz’in ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı davetle ziyarete açıldı. Sergiyi gezenler arasında Burak-Melis Hatipoğlu, Canda Elgiz Dayıgil, Sinan Güreli, Derin Dayıgil ve Ayda Güreli de vardı.



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Dev konser 23 Mayıs’ta AKM’de

ÇEV Sanat, 23 Mayıs’ta AKM’de uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı dev bir konser gerçekleştiriyor. Uzun zamandır konserle ilgili hazırlıkları sürdüren ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ve Başkan Yardımcısı Tal Garih, Raffles Otel’in ev sahipliğinde, ÇEV Sanat komite üyelerinden Revna Demirören, Aslı Ekşioğlu, Ruken Mızraklı, Feryal Gülman, Berna Çebi, Ayşin Ekşioğlu, Ebru Kumova, Beyza Uyanoğlu, Yıldız Yalman, Mehtap Ferah, Cana Sialom, Giacomina Selek, Gülgün Kocaoğlu, Songül Özsan, Aslıgül Atasagun Çebi ve Berrin Tatlıcı Güneş’in katıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.



Günümüz dünyasının en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne alacağı konserde Aliyev, yeni çıkan albümü “Illusion”u ilk kez seslendirecek. Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserin biletlerinden elde edilen gelir ile genç müzisyenlerin eğitimlerine katkı sağlanacak.