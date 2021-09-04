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Haber Giriş: 04.09.2021 - 08:54 | Son Güncelleme:

Sezercik’e 3 ay uzaklaştırma

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Sezercik’e 3 ay uzaklaştırma

YEŞİLÇAM’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında ‘zorlama hapsi’ kararı verilmesini istedi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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