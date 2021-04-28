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Burcu PURTUL UÇAR
Haber Giriş: 28.04.2021 - 07:11 | Son Güncelleme:

Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz: 100 bin TL'yi Sezer aldı

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Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz: 100 bin TL'yi Sezer aldı

Oyuncu Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, kendisi hakkında 100 bin TL’lik icra takibi başlatan kayınvalidesi Aysel İnanoğlu, şoförü Erhan Ç. ve banka çalışanı Sezen A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aysel İnanoğlu, 16 Ocak 2017’de Zeynep Yılmaz’ın hesabına borç olarak 100 bin TL havale yaptığını ancak parasını geri alamadığını iddia etmişti.

Yılmaz ise İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada parayı kendisinin değil, o dönem banka hareketleri kısıtlanan eski eşi Sezer İnanoğlu’nun aldığını öne sürdü.

Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz: 100 bin TLyi Sezer aldı

Sezer İnanoğlu’na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını savcılığa delil olarak sunan Zeynep Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: “Sezer’in hesapları bloke olduğu için finans işi annesinin hesapları üzerinden dönüyordu. Annesi Sezer’e gönderdiği parayı bana attı. Ben onun ödemelerini gerçekleştirdim. Sezer’den boşandım ama onlardan kurtulamadım. Dava sonunda da haklılığım ortaya çıkacak.”

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