MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye’de rekor kırarım
GeriMagazin Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye’de rekor kırarım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye’de rekor kırarım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye’de rekor kırarım

Şevval Sam, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yaza yetiştirmeyi planladığı karavanının boya işlerini yaparken objektiflere yansıyan Sam, yakında Karadeniz albümü çıkaracağını, heyecanlı olduğunu söyledi:

 “Uzun zamandır üzerine çalıştığımız Karadeniz albümünün çalışmaları devam ediyor. O yüzden tatile henüz çıkamadım. Albümde herhalde 12 şarkı olacak.” Sahneleri özlediğini de dile getiren Şevval Sam, “Umarım sahneler açılır, eski günlere döneriz. Hep birlikte halay çekip, horon tepemeyeceğiz ama yine de Harbiye Açıkhava Sahnesi çok özel bir yer. Orada özel bir akşam yapmak isterim. Hatta mesafe kuralı olmasa rekor bile kırabilirim. İnsanlar çok özlediler ve haklı olarak sıkıldılar” dedi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi