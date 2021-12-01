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Şevval Şahin’den 'disko' koleksiyonu

#Şevval Şahin#Disko Koleksiyonu#Mehmet Üstündağ
Şevval Şahin’den disko koleksiyonu
Mehmet Üstündağ

Türkiye güzellerinden Şevval Şahin de kendi koleksiyonunu çıkaran ünlüler kervanına katıldı. Moda okuyan ünlü model, tasarım aşamasından modelliğine kadar koleksiyona kendi ruhunu kattı.

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Ünlü model Şevval Şahin, “J By X SEVVAL SAHIN” adını verdiği yeni koleksiyonunun heyecanını yaşıyor. Sekiz parçadan oluşan “Disco Dream” konseptli koleksiyonu yarın yapılacak görkemli bir davette tanıtacak olan model, tasarımlarını internette ve mağazada satışa sunacak.

Üniversitede sanat ve moda eğitimi aldığı için bu tür çalışmalara oldukça yatkın olan Şevval Şahin, tasarım aşamasının ardından en iyi sonucu alabilmek için uzun süre koleksiyonun provalarını yapmış.

Tebrik etmek için aradığım Şahin, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, tasarımlarda çok farklı kumaşlar kullandıklarını anlattı. Koleksiyonun modelliğini de kendisi yapan Şahin, kişisel tarzından ve beğendiği trendlerden ilham aldığını söyledi.

Yılbaşı tasarımları tanıtıldı

Mücevher dünyasına yeni bir soluk getiren Velovis, ikonikleşen yıldızlardan ilham alarak özel bir yılbaşı koleksiyonu hazırladı.

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Yağız Erbay - Serip Arıkan Sarıkatipoğlu - Sibel Kerimoğlu

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Yılbaşına özel sunulan kapsül koleksiyon, Melis Ağazat ile marka kurucuları Yağız Erbay ve Nilay Akıncı kardeşlerin ev sahipliğinde gerçekleşen davette tanıtıldı.

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Markanın ve tasarımların hikayesinin anlatıldığı, keyifli sohbetler eşliğinde geçen davette beğeniye sunulan koleksiyon, konuklardan tam not aldı.

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Burcu Şendir

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Serap Sarı

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Begüm Özer

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Nilay Akıncı - Bade İşçil -  Melis Ağazat  - Melis Özer

Gençler yararına sanat buluşması

Toplum Gönüllüleri Vakfı TOG, Başkan Didem Duru’nun himayesinde “Art Sunday” daveti düzenliyor. Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla, Pırıl Güleşçi Arıkonmaz’ın Maslak Oto Sanayi’deki galerisinde 5 Aralık Pazar günü yapılacak etkinlikle sanat eserlerinin satışı gerçekleşecek.

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

Palandöken’e “Autoban” imzası

Kristalize kar dokusuyla Türkiye’nin gözde kayak bölgelerinden Palandöken’in öne çıkan oteli Polat Palandöken, yeni kış sezonunda yenilenen çehresiyle misafirlerini bekliyor. Yeni tasarımını ödüllü mimarlık stüdyosu Autoban’ın üstlendiği Polat Palandöken, başladığı değişimini birkaç sezonda tamamlayarak misafirlerine kış mevsiminin ve dağ yaşantısının keyifli halini sunacak.

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

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İstanbul’daki 25’inci yılını kutluyor

Milano ve New York’un ardından 1996 yılında Akkök Holding tarafından İstanbul’a getirilen ve Akmerkez’in alt katına açılan Paper Moon, kısa sürede şehrin klasiklerinden biri olmayı başarmıştı.

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

İtalyan mutfağının seçkin temsilcisi olan Paper Moon, patronların ve cemiyetin ünlü isimlerinin uğrak yeri. Bu akşam Alize Dinçkök’ün ev sahipliğinde yapılacak bir davetle mekan, İstanbul’daki 25’inci yılını kutlayacak. Nice yıllara...

Şevval Şahin’den disko koleksiyonu

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#Şevval Şahin#Disko Koleksiyonu#Mehmet Üstündağ

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