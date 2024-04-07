'Kızından sadece beş baş büyük sevgilin var... Anlat bize bu nasıl oluyor!'

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Her ne kadar aralarında yaş farkı bulunan kişilerle eş ya da sevgili olanlar fazla sayıda olsa da bu durum yine de çok konuşuluyor. Kimi zaman da merak konusu oluyor.

Bunlardan birinin kahramanı da ünlü bir oyuncu. Eski eşinden 25 yaşında bir kızı olan bu ünlü; kendisi 55 yaşında. Son beş yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi de 30 yaşında. Basit bir hesapla aralarında 25 yaş fark var.

Aslında buraya kadar bir sorun yok. Her ikisi de reşit ve hayatta kararlarını kendileri verebilecek durumda.

Bu ünlünün ilişkisine dair ilgi çeken ve konuşulan nokta ise sevgilisinin, eski eşinden dünyaya gelen kızından sadece beş yaş büyük olması.

İşte bu ünlü kendisine bu konuda yöneltilen bir soruya büyük bir samimiyetle yanıt verdi. Gelin bir bakalım bu ünlü kim ve kiminle böyle merak uyandıran bir aşk yaşıyor.

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SEVGİLİSİYLE ARASINDA 25 YAŞ FARK VAR

Sevgilisinden 25 yaş daha büyük olan bu ünlü Michael Sheen. 1969 doğumlu olan Gallerli oyuncu 2019 yılından bu yana İsveçli oyuncu Anna Lundberg ile birlikte ve çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Michael Sheen'in sevgilisi Lundberg, 1994 doğumlu. Bu açıdan bakıldığında aralarında tam anlamıyla bir kuşak fark var. Ama Michael Sheen'in söylediğine göre bu durum onlar açısından herhangi bir sorun yaratmıyor.

Michael Sheen, geçtiğimiz günlerde BBC'de yayınlanan The Assembly adlı programa konuk oldu. Otizm Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen bu sohbet etkinliğinde Sheen, seyircinin bir dizi sorusuyla karşılaştı. Bunlardan bazıları diğerlerinden daha kişiseldi.

KİŞİSEL SORUYA SAMİMİ YANIT VERDİ

Konuklar arasında yer alan genç bir kadın Michael Sheen'e "Kızınızdan sadece beş yaş büyük biriyle romantik ilişki yaşamak nasıl bir duygu?" diye sordu. Sheen de bu soruya samimi bir yanıt verdi.

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Bu arada bu genç kadının Michael Sheen'in eski sevgilisi oyuncu Kate Beckinsale ile ilişkisinden dünyaya gelen 25 yaşındaki büyük kızı Lily'yi işaret ettiğini belirtelim.

Michael Sheen bu soruya "Sanırım bu yaş farkı nedeniyle ikimiz de bir araya gelmekten dolayı epey şaşkındık" diye yanıt verdi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "İkimizin de böyle bir ilişki aradığını sanmıyorum. Ben hayatımda kendimden çok genç bir sürü insanla flört etmiş değilim. Ama biriyle tanıştığınızda onunla tanışmışsınızdır."

'TEPKİ ALACAĞIMIZI BİLİYORDUK AMA BUNA DEĞDİ'

Michael Sheen, sevgilisi Anna ile aralarındaki bu yaş farkı nedeniyle bazı tepkiler alacaklarının farkında olduğunu gizlemedi. Bu hayatta yapacağınız en kolay şey değildi. İkimiz de bu ilişkinin zorlu olacağının farkındaydık" diye konuştu Sheen.

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Yine de hem kendisinin hem sevgilisinin birbirlerine çok yoğun duygular beslediğini ve bütün bu zorlukların üstesinden gelmek için sarf edilen çabaya değdiğini de ekledi Michael Sheen.

Oyuncu, yaşadığı ilişkiden mutlu olduğunu da saklamadı. Sevgilisi Anna ile birlikte iki güzel çocuk sahibi olduklarını belirten Sheen'in bu konudaki endişesi iki küçük çocuğu için yaşlı bir baba olması.

Bu konuda "Onların yanında olmayacağım zamanları düşünmek beni üzüyor" dedi ünlü oyuncu.

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Ama yine de yaşadığı ilişkiden de sevgilisiyle arasındaki yaş farkından da pişman olmadığını vurguladı.

İnsanın kendisini mutlu eden ve kendisinin de mutlu ettiği birini bulduğunda bu fırsatı kaçırmaması gerektiği de Sheen'in söyledikleri arasında.

Sonuç olarak yaş farkının ne kendisi ne de sevgilisi Anna için sorun olduğunu şu cümleyle özetledi Sheen: "Bu harika aileye sahip olduğumuz için çok mutluyum."



ESKİ SEVGİLİSİNDEN BİR KIZI VAR: Michael Sheen ile ünlü oyuncu Kate Beckinsale, 1995 yılında The Seagull adlı yapımda tanıştı. Dört yıl sonra kızları Lily dünyaya geldi. Yedi yıllık birlikteliğin ardından Sheen ile Beckinsale yollarını ayırdı. Ama yine de dostlukları bitmedi.





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Michael Sheen'in eski sevgilisi Kate Beckinsale'den dünyaya gelen kızı Lily artık 25 yaşında bir yetişkin.





Kendisinden 25 yaş genç sevgilisi Anna Lundberg ile ilişkisinden de iki tane küçük çocuğu var.