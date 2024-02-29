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"Sevgilim beni bir telefon mesajıyla terk etti" dedi ve gözyaşlarına boğuldu

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#Remi Bader#Sosyal Medya Fenomeni#Sosyal Medya
Sevgilim beni bir telefon mesajıyla terk etti dedi ve gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 16:25

Artık ünlüler sadece sinema ya da TV dünyasından çıkmıyor. Sosyal medyanın da kendine göre ünlüsü var. Instagram başta olmak üzere birçok platformun kendi yıldızı var artık.

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İşte bunlardan biri de Remi Bader... 28 yaşındaki Tiktok fenomeni bir süredir Keyveat Postell ile büyük bir aşk yaşıyordu. Ama kendisinin ilan ettiğine göre artık bu aşkın yerinde yeller esiyor.

Remi Bader'in sosyal medya üzerinden duyurduğuna göre sevgilisi ona ayrılmak istediğini yüz yüze söylemedi. Bunun yerine gönderdiği bir cep telefonu mesajıyla 'senden ayrılıyorum' dedi.

Sevgilim beni bir telefon mesajıyla terk etti dedi ve gözyaşlarına boğuldu

Genç kadın terk edildiğini, yıldızı olduğu sosyal medyadan duyurdu. 

Bader ayrılık haberini de sosyal medyadan duyurdu. "Benden ayrıldığını telefon mesajıyla belirtmek ona kolay geldi" dedi. Bu arada hatırlatalım ki Bader ile Postell iki yıldır birlikteydi. Ama genç kadın bu haberi verdiği videoda gözyaşlarını tutamadı ve aniden ağlamaya başladı.

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Onun gözyaşları da takipçilerinin yüreğini sızlattı. Bir takipçisi Bader'i terk eden sevgilisini 'Korkak' diye nitelendirdi.

Sevgilim beni bir telefon mesajıyla terk etti dedi ve gözyaşlarına boğuldu

Remi, ayrılık haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. 

Sonra da değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Zavallı kız! Kimse bu şekilde davranılmayı hak etmez. Umarım bunu çabuk atlatır" diye yazdı.

Bir başkası da "Bader hiçbir şey kaybetmedi. Sevgilisi korkakça onu kaybetti" diye görüşünü belirtti.

Moda alanında tanınmış bir isim olan Remi Bader, daha önce model Emily Ratajkowski'nin podcast yayınına konuk olduğunda sevgilisiyle paylaştığı videolara gelen tepkilerden söz etmişti.

Sevgilim beni bir telefon mesajıyla terk etti dedi ve gözyaşlarına boğuldu

Remi Bader'in sevgilisi ona kilo vermesi gerekmediğini, onu olduğu gibi sevdiğini söylüyordu. Ama sonunda genç kadını terk etti. 

Genç kadın "Herkes benim gibi kilolu biriyle hiçbir adamın birlikte olmayacağını söylüyordu. Sevgilimin benimle param için vakit geçirdiğini ileri sürenler de vardı" diye konuşmuştu.

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Remi Bader, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra onu terk eden sevgilisi Postell "Senin kilo vermeni istemiyorum. Seni olduğun gibi seviyorum" demişti.

 

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#Remi Bader#Sosyal Medya Fenomeni#Sosyal Medya

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