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Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:36 | Son Güncelleme:

Sevcan Yaşar eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a yaklaşamayacak!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Sevcan Yaşar eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a yaklaşamayacak!
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti.

Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. Midyat geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sevcan Yaşar’ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Yaşar’ın 1 ay süreyle Sermiyan Midyat’a yaklaşmamasına, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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