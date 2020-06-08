MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSermiyan Midyat: Kötü bir insan değilim
GeriMagazin Sermiyan Midyat: Kötü bir insan değilim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 08.06.2020 - 07:58,Son Güncelleme:

Sermiyan Midyat: Kötü bir insan değilim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sermiyan Midyat: Kötü bir insan değilim
Abone Olgoogle-news

Sermiyan Midyat abisi Serhat Midyat’la Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Oyuncu, sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddialarına dair, “15 yıldır beni tanıyorsunuz, ne zaman böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup yanıt alabilirsiniz. Mahkeme bitmeden bu konuyu konuşmam, yorum yapamam. Ben kötü bir insan değilim” açıklamasını yaptı.

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle