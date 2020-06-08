Sermiyan Midyat: Kötü bir insan değilim

Oyuncu, sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddialarına dair, “15 yıldır beni tanıyorsunuz, ne zaman böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup yanıt alabilirsiniz. Mahkeme bitmeden bu konuyu konuşmam, yorum yapamam. Ben kötü bir insan değilim” açıklamasını yaptı.



