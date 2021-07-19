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Haber Giriş: 19.07.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Serkan Kaya, Arto’ya dava açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Serkan Kaya, Arto’ya dava açtı

SERKAN Kaya, aynı düğün organizasyonunda sahne aldığı Arto’ya kendisine hakaret ettiği iddiasıyla manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre Serkan Kaya’nın ardından sahneye çıkan Arto, ünlü şarkıcıya “Bir alkışı hak etti mi? Sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun” diye hakaret etti.

Arto’nun kendisini takıntı haline getirdiğini, prestijini ve itibarını sarsmak, ekonomik olarak yaralamak istediğini öne süren Serkan Kaya, 20 bin lira tazminat istedi. 

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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