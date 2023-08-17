Serin sohbet! Berrak Tüzünataç erkek arkadaşıyla tatilde...

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Yaz tatiline Çeşme’de devam eden Berrak Tüzünataç, önceki gün bir plajda objektife yansıdı. Bir erkek arkadaşıyla beraber güneşlenen ünlü oyuncu, daha sonra onunla birlikte denize girdi.

PAPARAZZİ KONTROLÜ



Berrak Tüzünataç ve arkadaşı denizin içinde uzun süre sohbet etti. Oyuncunun sohbet sırasında sık sık etrafı kolaçan ettiği görüldü. İkili daha sonra şezlonglarına dönerek sohbete devam etti. (Deniz BOY)

Gözler üstünde



Bodrum’da tatil yapan Gökhan Türkmen, önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’teydi. Kaslı vücudu ve mayo seçimiyle dikkat çeken şarkıcı, deniz keyfi sonrası iskeledeki locada arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. (Umut ÜNVER)

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Bodrum tatili

Yaz başında Instagram sayfasında paylaştığı havuz fotoğraflarıyla sosyal medyada çok konuşulan Yonca Evcimik, Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı önceki gün Ortakent’teki bir plajda güneşlenirken objektife yansıdı.

59 yaş pozu

Sinan Özen önceki gün Bodrum, Ortakent’teki Lugga’da görüntülendi. Şarkıcı, oğluyla deniz içerisinde şakalaştı. 59 yaşındaki şarkıcının fit hali dikkat çekti. (Umut ÜNVER)