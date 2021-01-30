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Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan sürpriz hamle! Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi

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Serenay Sarıkaya'dan sürpriz hamle! Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi
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Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan aşkı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk, 2020'nin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.

Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.

"EVET, AYRILDIK"

Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Serenay Sarıkayadan sürpriz hamle Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi
SÜRPRİZ BEĞENİ

Ancak dün akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp’in ‘Sen miydin sevgilimi çalan’ şarkısını söyledi. Yılmaz düeti “Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notuyla paylaştı. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

GERİ ADIM ATTI

Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu. Ünlü komedyen ayrıca Mayıs ayında paylaştığı ve Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü komedyen, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

Serenay Sarıkayadan sürpriz hamle Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi

Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sarıkaya, soluğu Ege'de almıştı.

Arkadaşları ve annesi Ümran Hanım ile birlikte uzun süre tatil yapan Sarıkaya, geçtiğimiz ay İstanbul'a dönmüştü.

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz İle ilişkisine dair açıklamalarda bulunduSerenay Sarıkaya önceki akşam annesi Ümran Seyhan ile Ulus Sunset’teydi. İlişkisine dair sorulara cevap veren Sarıkaya, gazetecilerin kendilerini henüz el ele yakalayamamış olmalarına şaşırdığını söyledi.
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