Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinde

İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde ünlü oyuncu, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkardı. Sarıkaya, üstsüz bir şekilde havluyla bedenini örttüğü fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives’nin gecelik oda fiyatı ise minimum 30 bin TL’den başlıyor.

En son dijital bir platformda yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sarıkaya, uzun zamandır ekranlardan uzak. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen güzel oyuncu gelen senaryoları değerlendiriyor.

DİZİLERE ARA VERDİ MÜZİKALDE SAHNE ALDI!

Her fırsatta farklı işlerde yer almak istediğini belirten Sarıkaya, Alice Müzikali'yle dikkatleri üzerine çekmişti. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı. “ALICE” adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıktı. Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile dikkat çekti.



Alice rolüyle sahne alan Serenay Sarıkaya izleyiciden tam not aldı. Ünlü oyuncu sahne ve dizi oyunculuğu arasındaki farkı sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı;



Bunu buraya koymak istedim çünkü hatırlamak istedim. İçinde olduğum bu yeni dünyanın bana yaşattığı her şey, iyi veya kötü her tecrübe çok kıymetli benim için. Son üç oyundur serumlarla ayakta zor duruyorum. Bazen kaldırabileceğimden daha fazla stres ve gerginlik taşıyorum. Kolay değil yıllardır içinde bulunduğum televizyon, sinema oyunculuğundan çok farklı bir şey bu sahne.

Alıştığımın çok dışında bir tempo. Sahnenin başka kuralları var. Bir gün bir kalkıyorum sesim tamamen gitmiş mesela. "Ben bugün çok hastayım, gelemeyeceğim" diyemiyorsun. "Hasta nasıl olabilirsin ya? Nasıl dikkat etmezsin kendine! İlk defa çıktığın nasıl belli işte!" diye kızıyorsun bir de üstelik. Sahneye çıkmamak korkutmaya başlıyor seni. (Bir de tiz notalara çıkamamak) Kendini daha çok dinlemeye, kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun...

Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum ama garip bir keyifte var işin içinde... Adrenalin... Her meslek zor elbette ama sahneye çıkmak, her seferinde yeni, organik, canlı bir performans ortaya koymak ne zormuş arkadaş... Bilmezdim bir gün bu kadar severek yapacağımı... Tüm sahneye gönül vermiş ustalara, arkadaşlarıma selam olsun... O "sahne tozu" damarlarıma girdi bir kere...





HAYATINDA KİMSE YOK!



Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuşmuştu.

YENİDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir klinikten çıkan Cem Yılmaz da muhabirlerin Serenay Sarıkaya soruları karşısında, "Yok barışmadık. Küsmedik ki barışalım" açıklamasını yapmıştı.

Cem Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü oyuncu ise bu hamleye rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.

Usta komedyen, ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında paylaştığı Sarıkaya ile fotoğrafını silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından Yılmaz, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.