Houston bir problemimiz var! İkinci doğum zorladı

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Durum böyle olunca gösteri dünyasının ünlülerinin başına gelenler onun için de geçerli oluyor üstelik. Tıpkı şu anda olduğu gibi.

Bir gün bakımsız görünse ertesi gün hemen magazin basınında manşet oluyor. Ya da aldığı kilolar da uzun uzun konuşuluyor.

Ama bu kez bambaşka bir şey yaptı. İkinci kez anne olduktan sonra bir türlü veremediği kilolarını kendisi espri konusu haline getirdi.

KOT ETEK BİR TÜRLÜ ÜZERİNE OLMADI

Bu uzun uzun anlattığımız ünlü tenis sahalarının yıldızı Serena Williams.

Alexis Ohenian ile mutlu bir evliliği olan 42 yaşındaki Williams, geçen ağustos ayında ikinci kez anne oldu. O zamandan bu yana da aldığı kiloları bir türlü tam olarak veremedi.

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Serena Williams, bu konuyu gündeme getiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve tabii ki çok konuşuldu.

Williams, kilo verme hedefinden ne kadar uzak olduğunu bir video ile gözler önüne serdi.

Ünlü bir moda markasına ait bir kot etek satın aldığını anlattı Serena Williams. Eteği hamileyken aldığını ve onu giyebilecek duruma gelmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi. Ama uzun kot eteği kameraya göstererek bir türlü içine giremediğini belirtti.

'ŞİMDİYE KADAR BU ETEĞİN BANA OLMASI GEREKİYORDU'

Emekli tenis yıldızı Serena Williams, "Ama bu benim hedefim. Şimdiye kadar bu eteğin bana olması gerekiyordu. Ama bir aydır dikkatim dağıldı" itirafında bulundu.

Williams, takipçileriyle paylaştığı videoda eteği giymeye çalıştı. Ama onca hevesle satın aldığı etek sadece kalçalarına kadar geldi.

Daha yukarı çıkamadı. "Hedefinden bir ay geride kaldığını anlatan Serena Williams , daha yapması gerekenler olduğunu belirtti.

Sonra da esprili bir şekilde şöyle seslendi: "Houston bir problemimiz var.. Palm Beach bir problemimiz var!"

Wimbledon şampiyonu Serena Williams, spor yapmaya başlarsa yeniden eski fiziğine kavuşabileceğini belirtti.

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Şampiyon tenisçi daha sonra eteği şimdilik elbise dolabına kaldıracağını da sözlerine ekledi.

'BU KALÇA İÇİN PARA ÖDEYENLER VAR'

Serena Williams'ın takipçileri ünlü yıldıza bu konuda destek oldu.

Bir tanesi "Houston, bu bir sorun değil" diye yazdı. Williams'ın bir başka takipçisi de "Bu birçok insanın sahip olmak için para ödediği bir kalça" diyerek görüşünü belirtti.

Bir başkası da Williams'a sahip olduklarına müteşekkir olması gerektiğini hatırlattı.

Serena Williams da sosyal medyada filtresiz paylaşımlarıyla konuşulan ünlülerden biri. Kimi zaman da iki çocuklu hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor yıldız.

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ARTIK İKİ ÇOCUK ANNESİ

Wlliams, 2017 yılından bu yana Alexis Ohanian ile evli. Çiftin, 6 yaşında Olympia adında bir kızı bulunuyor.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'in kurucularından biri olan Ohanian ile Williams, geçen yılın ağustos ayında dünyaya gelen ikinci bebeklerine de Adira River adını verdi.

Serena Williams, bu ikinci doğumundan sonra eğer yapması gereken başka işleri olmasaydı yine hamile kalmayı isteyeceğini söylemişti.

'HAYATTA KARİYERDEN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR'

2022 yılında ikinci bebeğine hamile kaldıktan sonra bir süreliğine tenise ara verdi Williams.

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Bu dönemde de büyük kızı Olympia'nın, kendisiyle daha fazla vakit geçirmekten dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Pople dergisinin podcast yayınına konuk olan Williams " Küçük çocuklar ebeveynleriyle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorlar. Ben de Olympia benimle birlikte olmak istediği için çok şanslıyım. Bu benim aradığım bir şeydi" diye konuşmuştu.

Serena Williams, ilk annelik deneyiminden sonra ise bir süreliğine annelik ile profesyonel hayatı arasında denge kurmakta zorlandığını itiraf etmişti.

"Bütün hayatım boyunca kariyerime odaklı yaşadım. Ama evlenip bir aile kurunca hayatta işten daha önemli şeyler olduğunu da fark ettim. Şu anda hayat harika" diye itirafta bulunmuştu Serena Williams.