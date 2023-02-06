Seren Serengil: Deniz Akkaya beni takıntı haline getirdi

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Akkaya’nın kendisini takıntı haline getirdiğini öne süren Serengil, ısrarlı tacizleri nedeniyle tansiyonunun yükseldiğini, çenesinin kilitlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle Seren Serengil’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, Akkaya’nın karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacağına karar verdi.

Karara itiraz eden Deniz Akkaya ise yaptığı paylaşımlarda Seren Serengil’in adının geçmediğini belirtti. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uyumlu olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.