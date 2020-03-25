Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı

Geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlenecekleri konuşulan çift ayrılma kararı aldı. Seçil Gür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir' ifadelerini kullandı. BİTME NEDENİ EVLENMEK İSTEMEMESİ Mİ?

Serdar Ortaç ve Seçil Gür verdikleri röportaj da evlilik konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Seçil Gür evlilik için şu an çok erken derken Serdar Ortaç evliliğe daha sıcak baktığını söylemişti.

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