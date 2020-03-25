Serdar Ortaç corona virüs testi yaptırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ünlü-ünsüz herkes evde kalmaya devam ediyor. Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti.

Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, süreci sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Ortaç'ın test sonuçları negatif çıktı.