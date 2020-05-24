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Haber Giriş: 24.05.2020 - 08:05,Son Güncelleme:

Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı'yı nasıl sinirlendirdiğini anlattı: Telefonu yüzüme kapattı!

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Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı'yı nasıl sinirlendirdiğini anlattı: Telefonu yüzüme kapattı!
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Ünlü popçu Serdar Ortaç, katıldığı bir radyo programında Acun Ilıcalı'yla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç, yaşadığı olayı böyle anlatı:

-Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı.

-Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp “O Ses Türkiye” diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu’yu da aradım” dedi. Ben de “Reina’dayım gel abi konuşalım” dedim. Acun da; “ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina’ya çağırıyorsun” diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. “O Ses Türkiye öyle kaçtı!”

 

 

 

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