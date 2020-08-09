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Serdar Bilgili ve Defne Samyeli...Sürpriz ikili
Serdar Bilgili ve Defne Samyeli, Marmaris’te bir araya geldi. İkili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, önceki akşam Marmaris-Söğüt’te hizmet veren, Dilara Endican’ın sahibi olduğu Barba Saranda adlı restorandaydı. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan iki ünlü isim, mekanda yan yana oturdu. Bilgili ve Samyeli arasındaki samimiyet, “Yeni bir aşk mı” sorusunu akıllara getirdi.
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