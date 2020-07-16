Sercan Yıldırım: Finalde olmayı çok isterdim

Survivor yarışmacılarından Sercan ile sohbet edeceğiz. Hoş geldin, nasılsın öncelikle?

Sercan: Hoş bulduk. İyiyim, her şey yolunda. Sonunda bitti.







Ne hissediyorsun?

Sercan: Yani değişik hissediyorum. Hatta dün finali yaptığımızda “Bitti mi şimdi?” diye düşündüm. O kadar kabullenmiştik ki orada yaşamayı. Sanki Dominik’liyiz gibiydi. O yüzden şimdi bitti çok rahatız.

Challenge yapacağız hazır mısın?

Sercan: Severim challenge’ı.

Adada en sinirli kimdi?

Sercan: Aslında ilk iki ay herkes sinirliydi. Çünkü o kadar açtık ki sonrasında da durum böyleydi ama biraz durmuştu. En sinirliye Yasin diyebilirim.

En saf?

Sercan: Ceyhun abi çok temiz kalpliydi.

En gamsız?

Sercan: Benim diyebilirim.

En komik?

Sercan: Ersin abi.

En şaşırtan?

Sercan: En şaşırtan yine Ersin abi.

En aşk insanı? Ben diyor musun?

Sercan: Ben de aslında aşk adamıyım. Yine ben diyeyim o zaman.

En kıskanç?

Sercan: Aycan, kesinlikle.

En çok horlayan?

Sercan: Berkan.

En aç?

Sercan: Tabii ki de Barış.

En iyi kalpli?

Sercan: Ersin abi.

En hırslı?

Sercan: Berkan.

En acımasız?

Sercan: Benim.

En üzüldüğün eleme?

Sercan: Perviz.

En iyi şarkı söyleyen?

Sercan: Berkan.

En yetenekli?

Sercan: Nisa’yı söyleyebilirim çünkü bütün görevleri o yaptı.

En çok istediğin şey neydi?

Sercan: Dün finali izlediğimde orada olmayı çok istedim.

En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Sercan: Sakatlanarak gidenlerin ardından çok üzüldüm. O şekilde bitmemeliydi.

En çok neye şaşırdın?

Sercan: Mert’in gidişine.

En çok neyi yanlış anladın?

Sercan: Aslında herkesi çok yanlış anlamışım. O sırada açsın, hiçbir şey düşünemiyorsun. Sana normal bir şey söylüyor. Onu bile yanlış anlama ihtimalin yüksek çünkü fazlasıyla psikolojik olarak yıpranıyorsun.

En unutmadığın ödül?

Sercan: Malikanede çalmıştık, o gerçekten unutamayacağım bir ödüldü.

Kaçırdığın için en çok üzüldüğün ödül?

Sercan: 70’ler ya da 80’ler ödülü.

Çok teşekkür ederiz Sercan, kırmadın bizi. Kendine çok iyi bak