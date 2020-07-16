Sercan Yıldırım: Finalde olmayı çok isterdim
Survivor 2020, tarihinin en çok izlenen ve konuşulan yarışması oldu bu yıl... Survivor final gecesinin ertesi günü yarışmacılar ve Acun Ilıcalı barbekü partisinde buluştu. Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu yarışmada konuşulan isimler bir hayli fazla... Survivor’a damga vuran isimlerden Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal, Evrim Keklik, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz sıcağı sıcağına hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Survivor’a dair itiraflarda bulunan yarışmacılar ‘en’leri anlattı.
Survivor yarışmacılarından Sercan ile sohbet edeceğiz. Hoş geldin, nasılsın öncelikle?
Sercan: Hoş bulduk. İyiyim, her şey yolunda. Sonunda bitti.
Ne hissediyorsun?
Sercan: Yani değişik hissediyorum. Hatta dün finali yaptığımızda “Bitti mi şimdi?” diye düşündüm. O kadar kabullenmiştik ki orada yaşamayı. Sanki Dominik’liyiz gibiydi. O yüzden şimdi bitti çok rahatız.
Challenge yapacağız hazır mısın?
Sercan: Severim challenge’ı.
Adada en sinirli kimdi?
Sercan: Aslında ilk iki ay herkes sinirliydi. Çünkü o kadar açtık ki sonrasında da durum böyleydi ama biraz durmuştu. En sinirliye Yasin diyebilirim.
En saf?
Sercan: Ceyhun abi çok temiz kalpliydi.
En gamsız?
Sercan: Benim diyebilirim.
En komik?
Sercan: Ersin abi.
En şaşırtan?
Sercan: En şaşırtan yine Ersin abi.
En aşk insanı? Ben diyor musun?
Sercan: Ben de aslında aşk adamıyım. Yine ben diyeyim o zaman.
En kıskanç?
Sercan: Aycan, kesinlikle.
En çok horlayan?
Sercan: Berkan.
En aç?
Sercan: Tabii ki de Barış.
En iyi kalpli?
Sercan: Ersin abi.
En hırslı?
Sercan: Berkan.
En acımasız?
Sercan: Benim.
En üzüldüğün eleme?
Sercan: Perviz.
En iyi şarkı söyleyen?
Sercan: Berkan.
En yetenekli?
Sercan: Nisa’yı söyleyebilirim çünkü bütün görevleri o yaptı.
En çok istediğin şey neydi?
Sercan: Dün finali izlediğimde orada olmayı çok istedim.
En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?
Sercan: Sakatlanarak gidenlerin ardından çok üzüldüm. O şekilde bitmemeliydi.
En çok neye şaşırdın?
Sercan: Mert’in gidişine.
En çok neyi yanlış anladın?
Sercan: Aslında herkesi çok yanlış anlamışım. O sırada açsın, hiçbir şey düşünemiyorsun. Sana normal bir şey söylüyor. Onu bile yanlış anlama ihtimalin yüksek çünkü fazlasıyla psikolojik olarak yıpranıyorsun.
En unutmadığın ödül?
Sercan: Malikanede çalmıştık, o gerçekten unutamayacağım bir ödüldü.
Kaçırdığın için en çok üzüldüğün ödül?
Sercan: 70’ler ya da 80’ler ödülü.
Çok teşekkür ederiz Sercan, kırmadın bizi. Kendine çok iyi bak
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