Sensiz olmaz Kızılay!

Sanat dünyasının ünlü isimleri, koronavirüsle mücadele planıyla binlerce kişinin yardımına koşan Kızılay’a destek vermek için kamera karşısına geçti. Aralarında Demet Akbağ, Ata Demirer, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Menderes Samancılar, Güven Kıraç, Hakan Boyav ve Gizem Karaca’nın da yer aldığı çok sayıda ünlü isim, hazırlanan özel videoda Kızılay’a “Sensiz olmaz” diye seslendi. Ünlüler ayrıca Kızılay’la ilgili anılarını da anlattı. O videolar da yakında sosyal medyada yayınlanacak.



MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA DESTEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na da sanat dünyasından destek yağdı. Haluk Levent, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Sibel Can, Seda Sayan, Berdan Mardini, İpek Acar, Yurdaer Okur, Müge Anlı, Yavuz Bingöl, Alişan ve Berkay’ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarında kampanya için bağış yaptıklarını duyurdu.