Şenol Güneş’e ‘Yılmaz’ yardımcı!

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Avrupa’daki gururumuz Burak Yılmaz, haziran başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard’la yollarını ayırdığını duyurarak, futbol kariyerini sonlandırmıştı. Türk futbolunun yıldız isimlerinden olan Yılmaz, Sergen Yalçın ile birlikte dört büyüklerde oynayan iki futbolcudan biri olarak tarihe geçmişti. Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı yaparak, futbol kariyerini noktaladığını açıklayan ünlü futbolcu, kariyerine saha kenarında devam ettirmek istediğini de dile getirmişti.
Bodrum’da açıldı İstanbul’da tanıtıldı
Başkent Holding’in Bodrum’da açacağı Mezra Yalıkavak’ın tanıtım gecesi İstanbul’da yapıldı.
Davete iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’nün ev sahipliğinde yapılan davette, konuklar yedi dönüm arazi üzerinde kurulan Mezra Yalıkavak hakkında bilgi aldı.
MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı’nın mutfağı yöneteceğini söyleyen Salih Ünlü, mekânın müzik koordinatörlüğünü de DJ Doğuş Çabakçor’un üstlendiğini anlattı.
Çabakçor, her hafta mekânda sahne alacak ve yurtdışından ünlü DJ’ler eşliğinde geceler düzenlenecek. Mezra Yalıkavak, bayramda da ünlü DJ’in performansıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
Yeniden doğuş daveti
Alaz Sağlam, sanat alanında yaptığı başarılı çalışmalara ilave olarak enerji piyasalarına da yöneldi.
Uluslararası yenilenebilir enerji alanında da büyük projelere imza atmaya hazırlanan Sağlam, önceki akşam hem yeni işini hem de yeni yaşını ‘yeniden doğuş’ temalı bir davet ile kutladı.
Spago’daki davetinde Ömer Seval, Dicle Başaran, Taner Horoz gibi dostlar bir araya geldi. İş insanı, doğum günü davetine katılan konuklarına hoş bir sürpriz yapıp Tema Vakfı aracılığı ile Malatya Balaban’daki hatıra ormanına fidan bağışında bulundu.
Kuliste ‘Puzzle’ coşkusu
Ayda Zorlu Nebioğlu ve Nurhan Nebioğlu’nun genel sanat Yönetmenliklerini yaptığı DNA Dans Topluluğu, 20’yi aşkın genç dansçısı ile önceki akşam Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösteri yaptı. DNA Dans Topluluğu’nun yeni projesi ‘Puzzle’ ile yeniden her yaşta seyircisiyle buluştuğu gösteri sonrası kuliste tatlı bir heyecan yaşandı. Dans topluğu içinde başarısını dünya ikinciliği madalyası ile taçlandırılan Nil Üregen, gösteri sonrası başarısını anne ve babası Uzm. Bio Çiğdem-Op. Dr. Emre Üregen ile kutladı.