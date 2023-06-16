Şenol Güneş’e ‘Yılmaz’ yardımcı!

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Avrupa’daki gururumuz Burak Yılmaz, haziran başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard’la yollarını ayırdığını duyurarak, futbol kariyerini sonlandırmıştı. Türk futbolunun yıldız isimlerinden olan Yılmaz, Sergen Yalçın ile birlikte dört büyüklerde oynayan iki futbolcudan biri olarak tarihe geçmişti. Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı yaparak, futbol kariyerini noktaladığını açıklayan ünlü futbolcu, kariyerine saha kenarında devam ettirmek istediğini de dile getirmişti.

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Aldığım duyumlara göre Burak Yılmaz ’ın hayali gerçek oluyormuş! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ’le görüşen Yılmaz, bir aksilik çıkmazsa gelecek sezon onun yardımcısı olarak görev yapacak. Yaptığı basın toplantısında Güneş’le görüştüğünü söyleyen yıldız futbolcu, “Şenol Hoca’nın yeri bende ayrıdır” diye konuşmuştu. Belli ki görüşmede aşama kaydedilmiş... Burak Yılmaz’ın, Şenol Hoca’yla birlikte çok iyi işler yapacağını düşünüyorum; Beşiktaş’a yakışır...

Bodrum’da açıldı İstanbul’da tanıtıldı

Başkent Holding’in Bodrum’da açacağı Mezra Yalıkavak’ın tanıtım gecesi İstanbul’da yapıldı.

Davete iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’nün ev sahipliğinde yapılan davette, konuklar yedi dönüm arazi üzerinde kurulan Mezra Yalıkavak hakkında bilgi aldı.

Pervin Ersoy

MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı’nın mutfağı yöneteceğini söyleyen Salih Ünlü, mekânın müzik koordinatörlüğünü de DJ Doğuş Çabakçor’un üstlendiğini anlattı.

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Çabakçor, her hafta mekânda sahne alacak ve yurtdışından ünlü DJ’ler eşliğinde geceler düzenlenecek. Mezra Yalıkavak, bayramda da ünlü DJ’in performansıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Yeniden doğuş daveti

Alaz Sağlam, sanat alanında yaptığı başarılı çalışmalara ilave olarak enerji piyasalarına da yöneldi.

Murat Vural, Ömer-Seval, Ebru Erbet, DicleBaşaran, AlazSağlam, TanerHoroz, Müge İkizler , İbrahim Anameriç

Uluslararası yenilenebilir enerji alanında da büyük projelere imza atmaya hazırlanan Sağlam, önceki akşam hem yeni işini hem de yeni yaşını ‘yeniden doğuş’ temalı bir davet ile kutladı.

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Çiğdem Üregen,Ayda Zorlu Nebioğlu, Nil Üregen, Nurhan Nebioğlu, Emre Üregen

Spago’daki davetinde Ömer Seval, Dicle Başaran, Taner Horoz gibi dostlar bir araya geldi. İş insanı, doğum günü davetine katılan konuklarına hoş bir sürpriz yapıp Tema Vakfı aracılığı ile Malatya Balaban’daki hatıra ormanına fidan bağışında bulundu.

Kuliste ‘Puzzle’ coşkusu

Ayda Zorlu Nebioğlu ve Nurhan Nebioğlu’nun genel sanat Yönetmenliklerini yaptığı DNA Dans Topluluğu, 20’yi aşkın genç dansçısı ile önceki akşam Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösteri yaptı. DNA Dans Topluluğu’nun yeni projesi ‘Puzzle’ ile yeniden her yaşta seyircisiyle buluştuğu gösteri sonrası kuliste tatlı bir heyecan yaşandı. Dans topluğu içinde başarısını dünya ikinciliği madalyası ile taçlandırılan Nil Üregen, gösteri sonrası başarısını anne ve babası Uzm. Bio Çiğdem-Op. Dr. Emre Üregen ile kutladı.