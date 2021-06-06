Şener Şen: Bizden biraz geçti gibi

Şener Şen önceki gün Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Yaklaşık 7 ay önce koronavirüs hastalığını yenen usta oyuncu rutin kontrolleri için hastaneye geldiğini söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şen, “Eski filmleriniz hâlâ ilgiyle izleniyor. Ama sizi yeni projelerde göremiyoruz. Mesleği bıraktınız mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aslında bırakmak lazım ama tam olarak da bırakmadım. Bana uyan bir iş olursa tabii ki düşünebilirim. Eskiden o filmler çekilirken gençtik şimdi yaşlandık. Bizden de biraz geçti gibi.”

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