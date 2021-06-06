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Haber Giriş: 06.06.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Şener Şen: Bizden biraz geçti gibi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Şener Şen: Bizden biraz geçti gibi

Datça’da tatil yapan Şener Şen rutin sağlık kontrolleri için İstanbul’a döndü. Usta sanatçı, artık oyunculuğu bırakması gerektiğini söyledi: “Aslında bırakmak lazım ama tam olarak da bırakmadım.”

Şener Şen önceki gün Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Yaklaşık 7 ay önce koronavirüs hastalığını yenen usta oyuncu rutin kontrolleri için hastaneye geldiğini söyledi.

Şener Şen: Bizden biraz geçti gibi

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şen, “Eski filmleriniz hâlâ ilgiyle izleniyor. Ama sizi yeni projelerde göremiyoruz. Mesleği bıraktınız mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aslında bırakmak lazım ama tam olarak da bırakmadım. Bana uyan bir iş olursa tabii ki düşünebilirim. Eskiden o filmler çekilirken gençtik şimdi yaşlandık. Bizden de biraz geçti gibi.” 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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