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Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sema Sipahioğlu corona virüse yakalandı

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Sema Sipahioğlu corona virüse yakalandı
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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sema Sipahioğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabında hastanede çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Sipahioğlu, takipçilerini tomografi çektirmeleri konusunda uyardı.

İşadamı Levent Kızıl’ın eski eşi Sema Sipahioğlu koronavirüse yakalandı. Hasta olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Sema Sipahioğlu, “Arkadaşlar ben de korona kervanına katıldım” dedi. Hastanede çekilen bir karesini yayınlayan Sipahioğlu, takipçilerini tomografi çektirmeleri konusunda da uyardı: “2 kere test yaptırmama rağmen sonuçlar hep negatif çıktı. 3-4 gündür ciğerlerimde yanma ve ara sıra hafif ağrı giriyordu. Öğleden sonra kuru öksürük başlayınca, tomografiye girdim ve tespit edildi. Diyeceğim o ki sakın teste güvenmeyin. Bir şüphe halinde hemen tomografi çektirin. Bilgilerinize. Sağlıklı ve mutlu kalın.”

Sema Sipahioğlu corona virüse yakalandı


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