Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı

Beykoz Adliyesi’ne Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aynı lüks otomobilin içinde geldi. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Ciğerci ve Çıra, anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma yaklaşık 15 dakika kadar sürdü.

Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşandığı öğrenildi.

Mahkemeden önce avukatları aracılığıyla anlaşan çift, kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edecek ve Bodrum’daki iki evi bölüşecek. Milyon liralık arabalarındaki ortaklık sürecek.

ARAÇLAR 11 MİLYON DEĞERİNDE

* Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

* Mercedes G63: 2 milyon TL

* Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

* Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

Adliyeden beraber çıkarlarken Selin Ciğerci, basın mensuplarının sorularına karşılık ’Herkes için hayırlı olsun’ dedi. Ciğerci ve Çıra farklı lüks otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaptı:

“Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.”





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