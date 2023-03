Haberin Devamı

◊ Alek, bu belgeseli üstlenme sürecinizden bahseder misiniz? “Doğruluk mu Cesaret mi” belgeselini yaptıktan sonra, “Bir daha asla müzik belgeseli yapmayacağım” demiştiniz... Fikrinizi değiştiren ne oldu?

- Alek Keshishian: Evet, bir daha asla müzik belgeseli yapmayacağımı söyledim ve sözüme sadık kaldığım için gerçekten mutluyum çünkü bunun öyle olmadığını düşünüyorum... 2016 yılında Selena, bana bu belgesel teklifiyle geldiğinde çok gerçekçi ve savunmasız olduğu için ona karşı tabularımı yıktım, eridim. Çoğu pop yıldızının aksine, Selena’nın zırhı yok, bu beni hayrete düşürdü.

◊ Hayatınızı tüm dünyayla paylaşmak nasıl bir duyguydu?

Haberin Devamı

- Selena Gomez: Bütün vücudum titriyor, inanılmaz gergin hissediyordum. Benim için çok zor olacağını düşündüğüm için belgeseli ilk gösterime girdiği gün herkesle beraber izlemedim ama onur duydum. Bu kadar ilgi göreceğini asla beklemiyordum.

◊ Alek’le böyle bir belgesel yapmak için size ne ilham verdi, nasıl bir araya geldiniz?

- Selena Gomez: “Doğruluk mu Cesaret mi” belgeselini izledim. Alek ile daha önce menajerim Arlene aracılığıyla tanışmıştım. Ayrıca benim bir müzik videomu da yönetti ve “Belki de bir turne belgeseli yapmalıyız” dedik. Ve çok geçmeden turdan çok daha fazlası olduğunu fark ettik. Hayatımdaki güzel, karmaşık, trajik anlara nazik davrandı ve içinden geçtiğim süreci Alek’le paylaşırken kendimi rahat hissettim. Onu çok seviyorum.

KENDİMİ BİR NEVİ FEDA ETTİM

◊ Alek, bir film yapımcısı olarak Selena ile hiç anlaşmazlığa düştünüz mü yoksa kameralar 7/24 hep açık mı kalıyordu?

- Alek Keshishian: Böyle sınırlar yoktu. Ona böyle sınırların olmadığını anlatmıştım. Bu yüzden bana ilk geldiğinde onu caydırmaya çalıştım. Ama ona çok derin bir saygım vardı. Sömürücü bir şey yapmaya çalışmıyordum. Onu rahat olmadığı bir yere itmeye çalışmıyordum. Ve ilişkimiz, bizim rahatlık seviyemiz ve onun rahatlık seviyesi çekime devam ettikçe arttı. Bir yapımdan da tüm umabileceğim şey buydu.

Haberin Devamı

◊ Selena, filmde size ‘sosyal medyanın kraliçesi’ dedikleri bir replik var. Neden hayatınızı dünyayla paylaşmak istediğinizi merak ediyorum...

- Selena Gomez: Biri bana ‘hayatımı çok fazla göz önüne serdiğini düşünmüyor musun’ diye sordu ve yalan söylemeyeceğim; belki de bu durumu kabullenmemin korkutucu olduğu birkaç an vardı. Ama umarım insanlar buradaki amacımın bağlantı kurmak olduğunu anlar. Yaşadığım her tecrübenin diğer insanlara yardım etmesi gerekiyordu. Her zaman umursadığım tek şeye, yani insanlara yardım etmeye devam edeceğimi söylüyorum. Bu yüzden, insanların zor konuşmaları yapabilmesi için kendimi bir nevi feda ettim.

Haberin Devamı

◊ İnsanlara yardım etmek için burada olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu film kesinlikle onlara yalnız olmadıklarını hissettirecektir...

- Selena Gomez: Umarım insanlar, belki de bir aile, bu belgeseli izler izlemez birbirleriyle hemen bir sohbete başlar. Pandemi sırasında insanlar bir izolasyon dönemindeydi ve ilk kez depresyon, kaygı yaşıyorlardı.

Ve bunun gibi bir belgeseli yayınlamak için doğru an olduğunu düşündüm. Çünkü birçok insan depresyon ve kaygı anında kendine şu soruları sorar, “Peki ne yapmalıyım? Nasıl yardım alabilirim?” Ben de onlara durmak zorunda olmadıklarını, hayatlarına devam etmeleri gerektiğini göstermek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Haberin Devamı

UMARIM BU BELGESEL BİZE İNSANLIĞIMIZI HATIRLATABİLİR

◊ İkinize de soracağım ama ilk siz Alek, bu belgeselden ne umduğunuzu söyleyin lütfen.

- Alek Keshishian:

Tanrım, çok ciddi görünmeden cevaplamaya çalışmam gerekiyor ama elimde değil. Bence pek çok insanın karanlık, yalnız hissettiği bir zamanda yaşıyoruz ve hiçbir şey beni birinin bunu izleyip kendini umutlu hissetmesi kadar, insana dayalı gücün farkına varması kadar mutlu edemez. Her seferinde bir bağlantı böyle bir fark yaratabilir ve bize insanlığımızı hatırlatabilir...

◊ Selena, sıra sizde...

- Selena Gomez:

Bu zor bir soru. Umarım insanlar yeterince iyi hissetmemenin, karmaşık hissetmenin ve tüm korkunç duyguları hissetmenin sorun olmadığını düşünürler. Bu sadece kendinizle nasıl konuştuğunuzla, nasıl yardım aradığınızla, diğer insanlarla nasıl konuştuğunuzla, daha sağlıklı bir ilişkiye sahip olmakla ilgili. Umarım insanların “Hey, akıl sağlığım hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bunun hakkında konuşmak istiyorum” deme gibi bir cesaretleri olur. Çünkü bu, birinin yapabileceği en cesurca şeylerden biri.

Haberin Devamı

Ve eğer bir kişi bu filmden etkilenirse, sadece bir kişiye yardım edebilecekse, kendimi en şanslı kız olarak kabul ederim.

◊ Selena son olarak, filmi izleyen ve dünya çapında süperstar olmayı planlayanlara ne tavsiye edersiniz?

- Selena Gomez:

Kime tavsiye vereceğimi bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum.

Cevapların bende olduğunu söylemiyorum. Söyleyebileceğim güçlü bir konuşmam bile olduğunu söylemiyorum.

Bana bir sorumluluk verdiğinizi söyleyebilirim ve bunu çok derinden taşıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum.

Ama herkesin bilmesini istediğim tek şey, insanların tam olarak oldukları gibi yeterli oldukları, değerli oldukları, sevgiyi, desteği hak ettikleridir.

İnsanların hissetmesini istediğim tek şey bu.

İLK KEZ BİRİNİN GÜNLÜKLERİMİ ALMASINA İZİN VERDİM

◊ “My Mind and Me” şarkısı belgesel için mi yazıldı?

- Selena Gomez: Evet... İlginçti çünkü ilk kez birinin günlüklerimi almasına gerçekten izin vermiştim. Şans eseri, harika yapımcılarla çalışıyorum. Birlikte “My Mind and Me”yi yaratabildik. İçinden geçtiğim şeyin mükemmel bir örneği olduğunu hissediyorum ve çok güzeldi. Ve sonra, filme bu adı verdik.

- Alek Keshishian: Şarkıyı duyar duymaz “Belgeselin adı bu olur” dedim. Şarkıyı o kadar çok sevdim ki filmdeki her müziği ipucu olarak kullandım.