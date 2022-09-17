Selen Görgüzel: Kimsenin soyadına ihtiyacım yok

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'YENİ HESAP AÇTIM'

Hamdi Alkan ile evliliği sona eren Selen Görgüzel önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Instagram’ında “Alkan” soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açan Görgüzel “Yıllar önce o soyisim ile mavi tik verilmişti, ben değiştirmek istedim fakat talebim kabul edilmedi. Ben de yeni hesap açtım” dedi ve ekledi: “Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Bittikten sonra o soyismi taşımamın bir anlamı yok.” (Sayit DURMAZ)

SORULARDAN KAÇTI

Eski sevgilisi Ozan Güven’le kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olan Deniz Bulutsuz, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Davayla ilgili soruları duyunca çıktığı mekâna geri dönen Bulutsuz 2 saat sonra arka kapıdan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

HIZLI GİT

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Rüzgar Çetin, önceki gece Bebeköy’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Bir kadın arkadaşıyla birlikte aracına binen Çetin, gazetecilere görüntü vermemek için şoförüne hızlı gitmesini söyledi. (Sayit DURMAZ)

HAMBURGER KUYRUĞU

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze önceki gün oğlu Hakan ile Akmerkez’de görüntülendi.

Oğluyla yemek katına çıkan ünlü rock’çı bir fast food zincirinde sıraya girerek sipariş verdi. Siparişlerini paket olarak alan Tangöze ardından oğluyla birlikte AVM’den ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

ŞEBNEM KALDI, BÜŞRA KAÇTI

Oyuncu Büşra Develi ve Şebnem Dönmez önceki gece Etiler’deki bir mekân çıkışında görüntülendi.

Gazetecileri görünce mekâna geri giren Büşra Develi’nin aksine Şebnem Dönmez muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yazı güzel geçirdiğini söyleyen Dönmez, “Fethiye’de güzel bir tatil yaptım ama sezon başladı. Ekip arkadaşlarımla olmaktan dolayı mutluyum çalışmalarım devam ediyor” diyerek aracı ile oradan ayrıldı. Büşra Develi ise mekânın arka kapısından çıktı.

(Sayit DURMAZ)

GÜZEL OLDU

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Berrak Tüzünataç, modacı kardeşler Raisa-Vanessa Sason’un yeni koleksiyonu için “La Casa De Papel” dizisinden esinlenilerek hazırlanan kısa filmde rol aldı.

Rafael Cemo Çetin’in çektiği kısa filmde Teoman ve Yaz Yüceil ile kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç, önceki gün Backyard’da düzenlenen lansman partisine katıldı. Ardından Lucca’ya geçen oyuncu, “Çok güzel bir kısa film oldu, Teoman’la çalışmak da çok güzeldi” dedi. (Sayit DURMAZ)