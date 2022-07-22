Selen Görgüzel: Hamdi, beni engelleyip silmiş

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'MEDENİ ŞEKİLDE AYRILDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUM'

Selen Görgüzel önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Görgüzel, özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıkladı.

Görgüzel ayrıca eski eşi Hamdi Alkan’ın kendisini artık Instagram’da takip etmediğini de belirtti: “Hamdi beni silmiş, engellemiş de… Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum. Ama galiba öyle olmadı.”

YALNIZLIK BİTTİ

“Magazin D” programını sunmaya başlayan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, kendisi gibi İrlandalı olan yeni sevgilisiyle Akaretler’de görüntülendi.

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The House Cafe’de objektife yansıyan Chloe Loughnan, sevgilisinin kimliğini açıklamadı. Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren ünlü manken, “Programı çok sevdim, gayet mutluyum. Türkiye ikinci evim. Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunmayı da planlıyorum” dedi. (Seçkin ŞENVARDAR)

ÖNCE ANNE

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, 2019’da kızı Zeynep’i, geçtiğimiz kasım ayında da oğlu Selim’i dünyaya getirmişti.

Ünlü şarkıcı, oğluyla çekilmiş bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı, altına da şöyle yazdı: “Kimsin diye sorun bana; çocuklarımın annesiyim derim.”

YALIN AYAK SAHNEDE

Candan Erçetin önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği BtcTurk PRO konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Sanatçı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Erçetin, iki farklı kıyafet giydiği konserde geleneği bozmayarak yalın ayak performansına devam etti. Üç saat sahnede kalan sanatçı, “Vardar Ovası” şarkısıyla programını noktaladı.

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BİLETLER TÜKENDİ

Yıldız Tilbe önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen “N Kolay Harbiye Açıkhava” konserleri serisinde şarkılarını seslendirdi.

Kırmızı bir kostümle sahneye çıkan Tilbe, 2.5 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi. Şarkıcı, biletleri tükenen konser için “Keyfim çok yerinde, iyi ki geldiniz” dedi. Geceyi izleyenler arasında Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar da vardı.

MELİSA'YA ŞARKI YAZDIM

Melisa Aslı Pamuk ve sevgilisi Mustafa Mert Koç, Bebek’te görüntülendi.

Yeni şarkısı ‘Geri Dönemem’in çıktığını müjdeleyen Koç’a, “Melisa Hanım’a şarkı yazdınız mı?” sorusu soruldu. “Ona yazdığım bir şarkı var” diyen şarkıcı, parçanın eylülde çıkacağını söyledi. Çift, tatil planlarından da bahsedip, yurtdışına gideceklerini anlattı. (Sayit DURMAZ)