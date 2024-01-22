Şehit ailesine destek olan Hasan Can Kaya: İnsanlık görevimizdi

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Kaya, Haluk Levent ile şehit Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine ev almaları hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“O konular üzerine konuşmanın gereği yok. Bu bizim insanlık görevimizdi yerine getirdik. Onların yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Saygı gösterelim ve bu konuyu kapatalım. Acılı bir aile var, onları da daha fazla üzmeyelim.” (Sayit DURMAZ)

Cansel desteğini esirgemedi

Zeynep Tuğçe Bayat önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Bayat, “İspanya’da çekilen ‘La Pasion Turca’ dizisi benim için harika bir tecrübe oldu.

Toplamda 7 dil biliyorum. İspanyolcam zaten vardı, hiç zorlanmadım. Hatta eşim Cansel’e (Elçin) ‘İspanya’ya gidiyoruz’ dediğimde ‘İspanyolca öğreneyim’ diyerek 2 ay içinde öğrendi. O süreçte benim yanımda olarak desteğini esirgemedi” dedi.

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Oyuncu, “Diğer oyuncular da yurtdışında projelerde yer almak için çaba göstermeli mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İnsanlar burada mutluysa ve yaptığı işten haz alıyorsa neden yurtdışında yer almak için mücadele etsin.” (Behlül AYDIN)

Erkeklerin botoksu göze batıyor

Işın Karaca, eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. Ailecek hafta sonunu alışveriş yaparak geçiren Karaca, son günlerdeki botoks tartışması ile şöyle konuştu:

‘’Bence bu olay çok fazla abartılıyor. Çünkü birçok kadın yaptırıyor ve hiç göze batmıyor. Kadınlar 30’lu yaşlarda yaptırdığı için göz alışıyor. Erkeklerin bir anda bu kadar değişimi tabii ki göze batar. Bu arada bu tartışmaları son derece sempatik buluyorum. Kim kendini nasıl rahat hissedeceksen öyle yapsın.”

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Babasının izinden gidecek

Eski milli futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün oğlu Muhammed Ediz ile Akmerkez’de görüntülendi.

Baba oğul alışverişe çıktıklarını söyleyen Hurmacı, oğlunun futbola olan ilgisinden bahsetti:

“Çok yetenekli. Futbolcu olmak istiyor. Babasının izinden gidecek.” Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık için kariyer planlaması yaptığını da belirten Hurmacı, “B sertifikamı aldım. Şimdi de A sertifikasını alacağım” dedi. (Behlül AYDIN)