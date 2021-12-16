Sefarad müziğinin ünlü ismi Selim Hubeş hayatını kaybetti...

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Müzisyen Renan Koen, Selim Hubeş'in vefat haberini "Sefarad müziğinin çok kıymetli ismi, değerli müzisyen, müzisyenliğinin yanı sıra bit derya olan Selim Hubeş’i kaybettik. Çok üzgünüm." sözleriyle duyurdu.

Los Pasharos Sefaradis grubunun 1978 yılından 2013’e kadar birlikte yol alan 4 üyesi vardı. Bu üyelerden biri de Selim Hubeş idi. Selim Hubeş, 2013 yılında gruptan ayrılmıştı.

Sefarad müziğinin çok kıymetli ismi, değerli müzisyen, müzisyenliğinin yanı sıra bit derya olan Selim Hubeş’i kaybettik. Çok üzgünüm. 🕯 pic.twitter.com/cnmpz4jpUi — Renan Koen (@renan_koen) December 16, 2021

Los Pasharos Sefaradis Müzik Grubu, Türk-Sefarad kültürünün yeniden canlandırılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Grubun 1978’den beri dil ve “halk şarkıları” alanında yaptığı araştırmalar, bu konudaki ciddiyetlerinin kanıtıdır. Los Pasharos Sefaradis, bugüne dek Avrupa ve Amerika’daki birçok kültür başkentinde önemli konserler vermiş ve çalışmalarını sergilemiştir.