Sefarad müziğinin ünlü ismi Selim Hubeş hayatını kaybetti...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
Bu kadarını kimse beklemiyordu... Almanya bir gecede karıştı: Peş peşe baskınlarBu kadarını kimse beklemiyordu... Almanya bir gecede karıştı: Peş peşe baskınlar!#ALMANYA
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Taraflar bakanlıkta bir araya geliyor Asgari ücrette kritik toplantıTaraflar bakanlıkta bir araya geliyor! Asgari ücrette kritik toplantı#Asgari Ücret
Gamzenin ölümünde yeni gelişme... Yalanları böyle çöktüGamze'nin ölümünde yeni gelişme... Yalanları böyle çöktü#Gamze Açar
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
Görüntüler viral oldu... Aşı karşıtlarından büyük skandalGörüntüler viral oldu... Aşı karşıtlarından büyük skandal#Koronavirüs
İzmirde pes dedirten dolandırıcılık Böyle evrak gelirse savcılığa başvurunİzmir'de 'pes' dedirten dolandırıcılık! 'Böyle evrak gelirse savcılığa başvurun'#İzmir
Tuvalette sahte içki satışı 24 can kaybı... Giderek artıyor: Peş peşe acı haberlerTuvalette 'sahte içki' satışı! 24 can kaybı... Giderek artıyor: Peş peşe acı haberler#Sahte İçki
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
Kripto paralarda son durum Boğalar pusuda mı İşte çok kritik seviyeKripto paralarda son durum! Boğalar pusuda mı? İşte çok kritik seviye#Kripto Para
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
Eski eşinden şiddet gördü mü Canlı yayında anlattıEski eşinden şiddet gördü mü? Canlı yayında anlattı!#Damla Ersubaşı
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Sefarad müziğinin ünlü ismi Selim Hubeş hayatını kaybetti...

#Selim Hubeş#Selim Hubeş Kimdir#Selim Hubeş Öldü Mü
Sefarad müziğinin ünlü ismi Selim Hubeş hayatını kaybetti...

Sefarad müziğinin ünlü ismi Selim Hubeş'ten kötü haber... Ladino müziği bestecisi, Los Paşaros Sefaradis gurubu eski üyesi Selim Hubeş hayatını kaybetti. Selim Hubeş, Los Paşaros Sefaradis grubunda İzzet Bana, Karen Gerşon, Yavuz Hubeş ile yurt içi ve yurt dışında sayısız konser vermiş bir isimdir.

Haberin Devamı

Müzisyen Renan Koen, Selim Hubeş'in vefat haberini "Sefarad müziğinin çok kıymetli ismi, değerli müzisyen, müzisyenliğinin yanı sıra bit derya olan Selim Hubeş’i kaybettik. Çok üzgünüm." sözleriyle duyurdu. 

Los Pasharos Sefaradis grubunun 1978 yılından 2013’e kadar birlikte yol alan 4 üyesi vardı. Bu üyelerden biri de Selim Hubeş idi. Selim Hubeş, 2013 yılında gruptan ayrılmıştı.


SEFARADİS GRUBU HAKKINDA

Los Pasharos Sefaradis Müzik Grubu, Türk-Sefarad kültürünün yeniden canlandırılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Grubun 1978’den beri dil ve “halk şarkıları” alanında yaptığı araştırmalar, bu konudaki ciddiyetlerinin kanıtıdır. Los Pasharos Sefaradis, bugüne dek Avrupa ve Amerika’daki birçok kültür başkentinde önemli konserler vermiş ve çalışmalarını sergilemiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selim Hubeş#Selim Hubeş Kimdir#Selim Hubeş Öldü Mü

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık