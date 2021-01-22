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Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sedef Avcı'dan anlamlı çağrı

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Sedef Avcı'dan anlamlı çağrı
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DOĞUM günü bugün olan Sedef Avcı, sosyal medyadan takipçilerine seslendi.

Kendisine hediye almak yerine otizmli çocuklar için bağış yapmalarını isteyen oyuncu, şu notu paylaştı: “Canım dostlarım, 22 Ocak benim doğum günüm. İçimdeki çocuğu bir yaş daha büyütüyorum. Ve bu sene sizlerden bir dileğim var. Gelin birlikte otizmli çocuklara umut olalım. Ben kendi doğum günümü onlara hediye etmek istiyorum. Siz de benim adıma onlara destek olursanız bana en güzel hediyeyi vermiş olursunuz. Doğum günüm, otizmli güzel yavrularımıza şifa, umut olsun.”

 

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