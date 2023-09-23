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Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ı takipten çıkmıştı: Üç gündür uyuyamıyor!

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#Safiye Soyman#Seda Sayan#Faik Öztürk
Seda Sayan yakın dostu Safiye Soymanı takipten çıkmıştı: Üç gündür uyuyamıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 08:11

Yakın arkadaşı Seda Sayan’ın Instagram sayfasında kendisini takip etmeyi bırakması Safiye Soyman’ı üzdü: “Saygı duyu-yorum ama hiç memnun değilim.”

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VERDİĞİM EMEKLER...

Instagram’da eşi ve oğlu haricinde herkesi takipten çıkan Seda Sayan “Sosyal medyacım yaptı” demişti. Sanatçının bu hamlesi, yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği Safiye Soyman’ı üzdü. Önceki akşam bir doğum günü partisine katılan Faik Öztürk, konuyla ilgili espri yaptı:

“Safiye 1 haftadır kendini toparlayamıyor. ‘Seda Sayan, Ebru Gündeş beni niye sildi? Bugüne kadar verdiğim emekler neden böyle oldu?’ diyor. 3 gündür uyuyamıyor. Biz takipten çıkarsak acımızdan ölürüz!”

Seda Sayan yakın dostu Safiye Soymanı takipten çıkmıştı: Üç gündür uyuyamıyor



YENİ TREND BU

Faik Öztürk’ün açıklamaları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Safiye Soyman da muhabirlere içini döktü: “Seda benim bacım. Her gün üç kez görüntülü konuşuyoruz. Ona Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş, o da bu şekilde yönlendirmiş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise ve Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. Memnun musun derseniz, hiç memnun değilim. Çıkardığı için tabii ki üzüldüm.” 

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Seda Sayan yakın dostu Safiye Soymanı takipten çıkmıştı: Üç gündür uyuyamıyor

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#Safiye Soyman#Seda Sayan#Faik Öztürk

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