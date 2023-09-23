Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ı takipten çıkmıştı: Üç gündür uyuyamıyor!

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VERDİĞİM EMEKLER...



Instagram’da eşi ve oğlu haricinde herkesi takipten çıkan Seda Sayan “Sosyal medyacım yaptı” demişti. Sanatçının bu hamlesi, yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği Safiye Soyman’ı üzdü. Önceki akşam bir doğum günü partisine katılan Faik Öztürk, konuyla ilgili espri yaptı:

“Safiye 1 haftadır kendini toparlayamıyor. ‘Seda Sayan, Ebru Gündeş beni niye sildi? Bugüne kadar verdiğim emekler neden böyle oldu?’ diyor. 3 gündür uyuyamıyor. Biz takipten çıkarsak acımızdan ölürüz!”

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