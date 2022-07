Seda Sayan, kayınvalidesi ile fotoğrafını paylaştı... Algıları altüst etti

Haberin Devamı





* Onur Baştürk: Seda Sayan photoshop’a doyamamış yine. Kayınvalidenin yanında daha genç durayım diye uğraşmış ve olmuş da. Ben yine de Seda Sayan’ın bu algıları altüst eden gelin-kaynana pozuna bayıldım.

* Savaş Özbey: Sayan eşinin oğluyla da bir araya gelip birlikte fotoğraf paylaşmıştı. Bütün mutlu, huzurlu, uyumlu karelerin altına imza atıp devamını dilemek lazım. Umalım ki ilişkiler damat tarafıyla iyi gittiği gibi gelin tarafıyla da düzelsin...

* Ömür Gedik: Ne güzel işte. Harika bir aile fotoğrafı. Anlaşamayan, yan yana bile duramayan gelin ve kayınvalidelere örnek olsun.

* Orkun Ün: Neden şaşırıyoruz, normal değil mi? Onu bırakın da, kayınvalide nasıl da genç duruyor dikkat ettiniz mi. Sevdim ben o fotoğraf karesini...

Tebrik etmek lazım

Oğuzhan Koç’un karın kasları mı, yoksa Mustafa Sandal’ınkiler mi? Hangisi iyi ve neden?

* Ömür Gedik: İkisi de ameliyatla ya da ekleterek değil, çalışarak yapmış ve başarmış. Tebrik etmek lazım. Hiç yaşlanmayan ve formunu her daim koruyan Mustafa Sandal’ı istikrarı için ayrıca tebrik ediyorum.

* Orkun Ün: Ben “hafif göbekten zarar gelmez”ciyim. Ama illa bir tercih yapacaksam, Oğuzhan Koç’çuyum. Çünkü Mustafa Sandal’a göre daha doğal duruyor Oğuzhan Koç’un baklavaları. Fazla kas, fazla baklava, aşırı fazla spor zararlıdır ya. Yapmasın insanlar böyle şeyler.

* Onur Baştürk: Oğuzhan Koç’a bravo. Çalıştığı belli. Slim-fit olmuş. Gayet dengeli bir vücut. Mustafa Sandal’ın vücudu her daim kaslı ve fit görünüyordu zaten. Ama son çekilen fotoğrafta omuzları fazla düşük çıkmış.

O yüzden insanlar “karın kasları yapma” diye düşündü.

* Savaş Özbey: Mustafa Sandal’ı azminden dolayı tebrik etmek lazım, her yaştan erkeğe örnek oluyor. Ama Oğuzhan Koç’a kaslı denilebilir mi, emin değilim. Sanki daha ziyade fit bir vücut sahibi.

Neden o otel

Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil’le İtalya’da evlenmeyi planlıyordu ama düğün için istedikleri otel “2023’te görüşelim, doluyuz” diye mesaj attı. Bu otel doluluğu sizce bir bahane mi?

* Orkun Ün: Hiç sanmam. Bedavaya yapmayacak ki düğününü. Siz şimdi “Bazı oteller paraya bakmaz, araştırır ve müşteriyi reddedebilir” diyebilirsiniz. Ama o zaman da derim ki; Burcu’nun beğenilmeyecek, istenilmeyecek nesi var? Hem pandemiden çıktık, millet markete gider gibi evleniyor. O yüzden inanırım doluluklarına.

* Ömür Gedik: Bahane olduğunu sanmıyorum, otel gerçekten de “doluyuz” demiştir. Çok istedikleri bir otelse, ısrar edip, düğünü ertelemiş de olabilirler. Şımarıklık gibi geliyordur bazılarına belki ama ben de olsam aynısını yapardım.

* Onur Baştürk: Ben en çok o oteli merak ettim. Ve bir de neden o otel diye tutturulduğunu. Demek ki bir anısı var Burcu ve Nazım için. Ya da havalı olsun diye söylenmiş bir laf, düğün ertelemeyi otel doluluğuna bağlamak...

* Savaş Özbey: Demek ki o otelle ilgili özel bir takıntıları var. Ya ilk tatillerini orada yaptılar ya başka bir şey... Bahane olduğunu sanmam ama 1 sene evlilik ertelemeye de değmez bence. Yan tarafta nikâh, orada balayı gibi bir ara formül bulunabilirmiş.

Yerlerde sürünmese de olurdu

Aleyna Tilki, sanatçı Esra Gülmen’e ait olan ve üzerinde “İnsanlar ne düşünecek” yazan bir mezar taşının yanında poz verdi. Yorumlarınızı alalım...

* Orkun Ün: İnsanlar önce anlam veremediler, “Ne alaka mezar taşı” falan dediler. Sonra anlaşıldı ki katıldığı serginin bir parçasıymış o mezar taşı. Aleyna çok iyi biliyor bu işleri, kendinden konuşturmayı çok iyi beceriyor. Bence mezar taşının üzerindeki “İnsanlar ne düşünecek” mesajı da tam Aleyna’lık.

* Ömür Gedik: O mezar taşı sergide ilgi odağıydı zaten, bir sürü insanın orada fotoğrafı var. Hayatımız “İnsanlar hakkımda ne düşünür” diye diye geçip gidiyor. Aleyna buna inat, kimseyi takmadan son derece rahat bir poz vermiş gibi geldi bana.

* Savaş Özbey: “İnsanların ne düşündüğünü takmıyorum” mesajı veriyor ama “Bunu söylemene gerek yoktu ki” diyesiniz geliyor. Aleyna’nın bu “takmıyorum” meselesinin altını bu kadar sık çizmesi, acaba çok taktığı anlamına mı geliyor, onu da bilmiyorum tabii.

* Onur Baştürk: Aleyna yerlerde sürünmese de olurdu. Mezar taşı ve üzerinde yazan yeterince dikkat çekici zaten. Sanatın önüne geçmeye çalışması nafile bir çaba olmuş.

Nafaka ödemeli mi?

7.5 aylık hamile Dila Tarkan’ın eşi Dağhan Doğruer’e eski sevgilisi Mina Safavi dava açtı. Mahkeme, Safavi’nin kızı Shaylin’in babasının Doğruer olduğuna ve her ay nafaka ödemesi gerektiğine kanaat getirdi. Ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında?

* Onur Baştürk: Mina Safavi’nin anlattıklarına bakılırsa burada tek başına alınmış bir karar var. Peki kadın tarafı tek başına “Ben istiyorum” derse, erkek tarafından bir şey isteme hakkı var mı? Bundan sonraki süreç kararı tek başına kararı alan kişiye ait.

* Ömür Gedik: Mahkeme babasının Dağhan olduğuna karar verdiyse nafaka ödemek zorunda tabii. Hatta nafakayla kalmayıp iyi bir baba figürü olarak kızının hayatındaki yerini almalı. Dila’nın bunu anlayışla karşılayacağını ve destekleyeceğini düşünüyorum.

* Orkun Ün: Ortada bir çocuk varsa reddetmeyeceksin. Eğer Dağhan Doğruer bunu bile bile görmezden geldiyse büyük ayıp etmiş. Tabii eski sevgili bir anda ortaya çıktıysa onu da tartışırız. “Neden şimdi?” diye sorabiliriz.

* Savaş Özbey: Babanın hilafına çocuk doğuran bir kadın, “Çocuğu sensiz büyütmeyi göze alıyorum” demiş olmuyor mu? Sonra nafaka istemek, insanın aklına başka ihtimalleri getiriyor.

Başka emoji mi bulamadın?

Ece Seçkin, spor yaparken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Ama kalçalarını şeftali emoji’si ile sansürledi. Paylaşımı nasıl buldunuz?

* Savaş Özbey: Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Hem ille de emoji koyacaksan başka emoji mi bulamadın? Eğlenceli de olmamış, keşke silseydi o paylaşımı.

* Onur Baştürk: Saçma buldum. Dikkat çekmek için yapılmış dedim.

* Ömür Gedik: Akıllı kız Ece. Şeftali ile sansürlemese bu kadar ses getirmez, bu kadar konuşulmazdı. 3 gün sonra sansürsüz benzer bir fotoğraf da paylaşabilir.

* Orkun Ün: E sempatikti! Hiç başka yerlere çekmeye gerek yok. Ayrıca şeftali emoji’si de yerinde olmuş bence. ‘Frikik önleyici’ bir özelliği var çünkü şeftali emoji’sinin.

Sosyal medya çağının en romantik mektubu

Harun Tekin’in sevgilisi Melisa Sözen’in doğum gününü kutladığı paylaşımı, son günlerin en romantik mesajıydı. Konsey, “Biricik lunaparkım” diye başlayan bu metin hakkında ne düşünüyor?

* Savaş Özbey: “Lunaparkım” diyor, “Sonsuz okulum” diye hitap ediyor. Ne güzel, seninle hem eğleniyorum hem de senden sürekli bir şeyler öğreniyorum demek. Ayrıca “Yengeç sepetinin süper yeteneklisi” lafı var mesajda. Girip baktım, ikisi de Yengeç burcu olduğu için kendi aralarında bir espri herhalde.

* Ömür Gedik: Biz kadınlar bayıldık bu samimi, duygusal ve güzel yazıya, erkekler ise “eyvah” demiş olabilir. Çıtayı yüksek tutmuş Harun, üstüne çıkabilen olur mu bilemiyorum.

* Onur Baştürk: Yaklaşık 10 yıldır Melisa Sözen’le olan Harun Tekin’in sevgilisinin doğum gününü kutladığı bu Instagram metni pırlanta gibi parlıyor çöplüğün ortasında. Her şeyi hızlandıran sosyal medya çağının en romantik mektubunun yine bir sosyal medya mecrasında yayımlanmış oluşu da ayrı bir ironi.

* Orkun Ün: Şahane... Enfes... Zaten ikisinin birbirlerine olan saygısı tartışmaya kapalıdır. Doğum günü mesajında en hoşuma giden söz “Yengeç sepetinin süper yeteneklisi” sözleri oldu. Hepimize yengeç sepetinin süper yeteneklisi hayat arkadaşları diliyorum.