Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor mu?

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'Evet' dedi

Seda Sayan’ın 7’nci kez nikâh masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Kendi orkestrasında vokalistlik yapan Çağlar Ökten’den evlilik teklifi aldığı konuşulan şarkıcının bu teklife “Evet” dediği öne sürüldü.



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İddiaya göre birlikte çalıştığı ve programında sarılarak şarkılar söylediği müzisyen Çağlar Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu’nda bulunan Süreyya Teras isimli mekânda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak sanatçıya evlilik teklifinde bulundu. Sayan da teklife “Evet” yanıtını verdi. Bu haberin ardından sanatçı, böyle bir durumun olmadığını söyledi. Sayan’ın Ökten ile nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.

Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım



Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı “Bergen” filmi için Box Office Türkiye’nin sorularını yanıtladı.



“Acıların kadını” olarak anılan Belgin Sarılmışer’in hayatının anlatıldığı filmde sanatçıyı canlandıran Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor” dedi. Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini sözlerine ekleyen oyuncu, “Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok” şeklinde konuştu.Zeynep Abdullah, “Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen’in şarkılarını referans alarak elimden geleni yapmaya çalıştım” dedi.

Dostluk yemeği

Birce Akalay ve Oktay Kaynarca önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi.



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Kaynarca “Birce ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bugün güzel bir akşam yemeği yedik. İş için değil, sohbet için bir araya geldik” dedi. (Sayit DURMAZ)

Tıp Bayramı sürprizi

Ata Demirer, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sahneye çıkacak.



Ünlü komedyen, Hayata Bağış Derneği tarafından düzenlenen ve doktor ve organ nakli koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun sahne alacağı konsere konuk olacak. Jolly Joker Vadistanbul’da tüm sağlıkçılar ve organ bağışı bekleyen 30 bin hasta için şarkılar söyleyecek olan Demirer, şöyle konuştu: “Hayatları boyunca insanlığın yardımına koşan sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. 14 Mart akşamı söylenecek şarkıların tıp camiasındaki dostlarımıza moral, hastalarımıza şifa olmasını dilerim.”

Aktörlük kanımda var

Brezilya’dan Türkiye’ye gelen ve “Masterchef” yarışmasıyla ünlenen Walison Fonseca, ilk sinema filmi “Allah Yazdıysa Bozsun” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Brezilya’da dizilerde oynadığını söyleyen Fonseca, “İtalya, Amerika ve başka 10 ülkede modellik yaptım. Aslında modellik de iyi oyunculuk gerektiren bir meslek. Ama aktörlük her zaman kanımda vardı. Tabii ki Türkiye’de aktörlük yapabilmek için de çok çalışıyorum, çünkü farklı bir dil benim için” dedi. Barış Yöş’ün yönettiği “Allah Yazdıysa Bozsun”, 18 Mart’ta vizyona girecek.