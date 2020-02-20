MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeda Sayan beğenmedi, Oğulcan beğendi!
GeriMagazin Seda Sayan beğenmedi, Oğulcan beğendi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.02.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Seda Sayan beğenmedi, Oğulcan beğendi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ezgi Eyüboğlu'nun bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Oğulcan Engin'den sürpriz bir hamle geldi.

Ezgi Eyüboğlu, Instagram sayfasında yeni bir fotoğrafını paylaştı. Oğulcan Engin'den beğeni gecikmedi...

Aynı fotoğrafı Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin'den de beğeni geldi.

SEDA SAYAN BEĞENMEMİŞTİ

Ezgi Eyüboğlu, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk olmuş, müstakbel kayınvalide Seda Sayan ise genç oyuncuya dönmemişti...

Seda Sayan beğenmedi, Oğulcan beğendi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle