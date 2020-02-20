Seda Sayan beğenmedi, Oğulcan beğendi!
Ezgi Eyüboğlu'nun bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.
İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Oğulcan Engin'den sürpriz bir hamle geldi.
Ezgi Eyüboğlu, Instagram sayfasında yeni bir fotoğrafını paylaştı. Oğulcan Engin'den beğeni gecikmedi...
Aynı fotoğrafı Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin'den de beğeni geldi.
SEDA SAYAN BEĞENMEMİŞTİ
Ezgi Eyüboğlu, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk olmuş, müstakbel kayınvalide Seda Sayan ise genç oyuncuya dönmemişti...
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