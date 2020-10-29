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Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu
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Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile Rumelihisarı’ndaki bir kafedeydi.

“Eski bir arkadaşımla buluştum” diyen Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna “Leyla’yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor” yanıtını verdi.

Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu

Ünlü oyuncu, yazın Bodrum’da çekilen bikinili fotoğrafları sorulduğunda ise şöyle dedi: “O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim.”
Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu

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Seda Bakan ile Ali Erel mavi turda
Seda Bakan ile Ali Erel mavi turda
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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