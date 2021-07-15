Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz

Kıvılcım Ural ise kavga haberlerini çıkmasının ardından avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanlamıştı.

Yaşanan olaylar sonrası Seçkin Piriler sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarım, kırmızı çizgim. Maruz kaldıkları şiddeti, 2 kadın kavgası ve kıskançlığa çevirmeye çalışmak bu olayı örtbas edemez. Çocuklarım ve benden özür dileneceği yerde aksine hakaret ve iftiraya maruz bırakılmamız bir şiddettir. Çocuklarımın bu şekilde gündeme gelmesini asla istemem. Onları kimsenin üzmesine ve hırpalamasına hele hele yalancılıkla suçlamasına asla müsaade etmem. Olay, bir sürü insanın içinde gerçekleşmiştir. Elbet birlikte bunu da atlatırız.”

En lezzetli yemek tarifleri burada