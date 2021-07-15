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Haber Giriş: 15.07.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz

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Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz

Seçkin Piriler’in Kaan Tangöze ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan’ın müzisyenin şimdiki eşi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği iddia edilmişti. Hakan Tangöze, “Evet, kavga doğru” diye konuşmuştu.

Kıvılcım Ural ise kavga haberlerini çıkmasının ardından avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kavga iddiaları doğru mu En net yanıt Hakan Tangözeden geldi Seçkin Piriler oğlunu susturdu
Kavga iddiaları doğru mu? En net yanıt Hakan Tangöze'den geldi! Seçkin Piriler oğlunu susturdu

Yaşanan olaylar sonrası Seçkin Piriler sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarım, kırmızı çizgim. Maruz kaldıkları şiddeti, 2 kadın kavgası ve kıskançlığa çevirmeye çalışmak bu olayı örtbas edemez. Çocuklarım ve benden özür dileneceği yerde aksine hakaret ve iftiraya maruz bırakılmamız bir şiddettir. Çocuklarımın bu şekilde gündeme gelmesini asla istemem. Onları kimsenin üzmesine ve hırpalamasına hele hele yalancılıkla suçlamasına asla müsaade etmem. Olay, bir sürü insanın içinde gerçekleşmiştir. Elbet birlikte bunu da atlatırız.”

Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz

 

 

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