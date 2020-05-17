Seçil süper, ben arızayım

Eski sevgilisi Seçil Gür’ün klibinde rol alan şarkıcı, “İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Önceden başladığımız bir işti, devamını getirdik” dedi. Ortaç, Gür’le yeniden bir araya gelme ihtimali olup olmadığı sorulunca da “Aslında Seçil süper bir kız ama ben arıza bir adam olduğum için olmadı” diye konuştu. Şarkıcı, salgın sürecinden nasıl etkilendiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Eskisi gibi zengin değilim. Çalışanlarımın maaşlarını para oldukça ödüyorum.”





