MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeçil süper, ben arızayım
GeriMagazin Seçil süper, ben arızayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:20,Son Güncelleme:

Seçil süper, ben arızayım

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Seçil süper, ben arızayım
Abone Olgoogle-news

SERDAR Ortaç önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

Eski sevgilisi Seçil Gür’ün klibinde rol alan şarkıcı, “İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Önceden başladığımız bir işti, devamını getirdik” dedi. Ortaç, Gür’le yeniden bir araya gelme ihtimali olup olmadığı sorulunca da “Aslında Seçil süper bir kız ama ben arıza bir adam olduğum için olmadı” diye konuştu. Şarkıcı, salgın sürecinden nasıl etkilendiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Eskisi gibi zengin değilim. Çalışanlarımın maaşlarını para oldukça ödüyorum.”

Seçil süper, ben arızayım


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle